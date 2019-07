Tato speciální operační technika přináší úlevu pacientům, kteří mají střední artrózu, tedy mají jednu polovinu kolenního kloubu opotřebovanou, ale druhou ještě zdravou.

„Osa kolene bývá v takovém případě vyhnutá. Operace zajistí vyrovnání osy, rozložení zátěže a jejímu přenosu na zdravou polovinu kloubu. V důsledku toho pak ustoupí bolest,“ popsal primář ortopedického oddělení Moheb Rafi.

Šance na aktivní život

Zákrok tudíž může oddálit kompletní náhradu kloubu o mnoho let. Problémy s kolenním kloubem přitom nemají jenom starší lidé, nejčastěji je podstupují bývalí i aktivní sportovci.

„Mému nejmladšímu pacientovi, který osteotomii kolene podstoupil, bylo v době operace sedmnáct let. Endoprotéza kolenního kloubu má v nejlepším případě životnost asi dvacet let. Osteotomie tudíž představuje ideální způsob, jak odsunout totální náhradu kolene a umožnit pacientům co nejdelší aktivní život,“ vysvětlil primář Rafi, který se operační technikou zabývá už deset let a má za sebou kolem tří stovek těchto operací. Kroměřížští lékaři jich ročně provedou asi tři desítky.

Školení pro zahraniční lékaře

Od nynějška v nich mohou školit také lékaře z jiných nemocnic.

„Certifikát školicího centra se uděluje jen těm pracovištím, která mají opravdu dobré výsledky. Zároveň je to důkaz, že i v menší nemocnici se dá dělat špičková medicína,“ podotkl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje. V tuzemsku se operace rutinně provádí na několika málo pracovištích, certifikátem ale zatím disponuje pouze to kroměřížské.

„Pomohli jsme metodu zavést například ve slovenském Ružomberoku. Školili se u nás lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc, Plzeň nebo kolegové ze zlínské nemocnice. V budoucnu předpokládáme, že bychom mohli školit i zahraniční ortopedy ze Slovenska, Maďarska, Polska, Ruska či Ukrajiny,“ dodal primář Rafi.