„Zájemci o aplikaci vakcíny Comirnaty mohou přijít bez registrace do očkovací ambulance sídlící v budově D v areálu nemocnice, a to vždy v pátek mezi 7. a 15. hodinou,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová.

Doplnila, že v první fázi je očkování určeno pro osoby starší 60 let, dále pak pro osoby od 18 do 59 let, které jsou zranitelné s ohledem na jejich zdravotní stav, a pro osoby od 12 do 17 let se závažným imunokompromitujícím stavem (imunodeficit, imunosuprese), anebo jinak ohrožené rizikem závažného průběhu covid-19 dle rozhodnutí lékaře.

„Od první posilující dávky (3. dávka v pořadí) přitom musí uplynout alespoň čtyři měsíce,“ uzavřela mluvčí.