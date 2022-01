„Jsme si vědomi toho, že někteří lidé čekají na operaci delší dobu a byli bychom rádi, aby se dostali na řadu co nejdříve. Budeme dělat maximum pro to, abychom zvládli všechny naplánované zákroky v co nejkratším možném čase. Pokud pacienty čekající na operaci v tomto ohledu cokoli zajímá, mohou zavolat k nám na oddělení a domluvit se na dalším postupu,“ konstatoval zástupce primáře oddělení Jaroslav Novák, který od 1. března letošního roku převezme primariát na chirurgii.