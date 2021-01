Ve funkci nahradil Jaroslava Přibíka.

„Kolegovi Jaroslavu Přibíkovi moc děkuji za vše, co pro nemocnici a oddělení, které vedl, udělal. Bylo toho opravdu hodně. Do dalších let mu přeji řadu dalších profesních úspěchů,“ vzkázal ředitel Kroměřížské nemocnice Petr Liškář.

Nový šéf oddělení působí v Kroměříži řadu let v pozici zástupce primáře. K jeho plánům patří například rozšíření jednodenní chirurgie a přesunutí menších operačních výkonů do ambulantního provozu.

„Vylepšovat se bude také prostředí oddělení, v plánu je rekonstrukce porodních sálů a vytvoření tří rodinných pokojů hotelového typu, včetně pokoje s vanou splňující podmínky pro porod do vody,“ konstatoval mluvčí nemocnic v kraji Egon Havrlant.

Končící primář je s volbou svého nástupce spokojen.

„Přál jsem si, aby to takto dopadlo. Jmenování Lukáše Vaculy zajistí kontinuitu v rozvoji oddělení,“ dodal Jaroslav Přibík.