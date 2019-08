„V posledních týdnech intenzivně hledáme možnosti, jak zajistit služby na interním oddělení,“ přiznává mluvčí Kroměřížské nemocnice, a.s. Egon Havrlant. Lékaři chybí pro víkendové a noční služby.

„Pomoci by měly i další krajské nemocnice a to až do doby, než se podaří personál interny doplnit. Nemocnice tak nemusí omezovat provoz a péče o pacienty není ohrožena,“ uklidňuje Havrlant.

K jeho slovům se přidává také tamní ředitel nemocnice Petr Liškář.

„S omezením provozu nepočítáme. Pacienti mohou zůstat naprosto klidní,“ ujišťuje Liškář. Situace by se navíc mohla zlepšit už v září, kdy je plánován nástup nové lékařky.

Výpomoc ze Slovácka

Podobný problém řešila v loňském roce také vsetínská nemocnice. I tam, podle slov předsedy představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomíra Maráčka, pomohla vzájemná výpomoc.

Nyní do Kroměříže na výpomoc dojíždí lékaři z nemocnice v Uherském Hradišti.

„Lékaři na internách scházejí v celé zemi. Je to situace, která trvá řadu let,“ přiznává Maráček.

„Stačí, když jeden nebo dva odejdou a oddělení mají problém poskládat směny,“ je si vědom Maráček.

Interní oddělení v Kroměřížské nemocnici, a.s. má v současné době 71 lůžek, ročně je na nich hospitalizováno více než 3 800 pacientů, v ambulanci je každý rok provedeno na 31 tisíc zákroků. V současnosti se na oddělení nachází 18 kmenových lékařů.