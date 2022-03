„Když jsem v roce 1995 do naší nemocnice přišel, věnoval se mi tehdy primář oddělení Zapletal a jeho kolega, doktor Pokorný. Díky nim jsem se všechno naučil a jsem jim za to vděčný. A stejnou cestou se chci dát směrem k mladým kolegům, které na oddělení máme nebo v budoucnu mít budeme,“ vysvětlil Novák.

Jak sám říká, chirurgie je náročný, ale krásný obor a svým způsobem připomíná práci několika řemeslníků. I proto je třeba se mladým lékařům věnovat na maximum.

„Vlastně umíme od všech řemesel trošku. Jsme s nadsázkou takoví opraváři lidských strojů. Instalatéři, protože spojujme trubky k sobě, trošku řezníci, protože musíme umět přesně říznout a najít přesně to, co potřebujeme. Jsme i klempíři a truhláři, protože šroubujme zlomené kosti k sobě a konkurujeme elektrikářům, jelikož přerušené nervy je potřeba přesně napojit. No a v neposlední řadě jsme i chemici, kteří musí zvládnout poopravit vnitřní prostředí. A ačkoli je to široké spektrum, myslím si, že to u nás umíme dobře,“ poznamenal nový primář.

Přilákat a stabilizovat mladé lékaře je podle něj klíčem k úspěchu.

„Je potřeba, aby ti, co se zde narodili nebo se sem přistěhovali, se nerozprchli a stali se našimi kolegy. Myslím, že je máme co naučit. No a ti, kteří odešli na zkušenou, aby se zase vrátili. Dveře budou mít vždycky otevřené,“ doplnil Novák.