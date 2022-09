„Již tradičně je naše podzimní etapa výstav Floria spojena s krásnými bonsajemi. Letošní expozici vytvoříme spolu s předním českým odborníkem Josefem Valuchem. Jeho sbírka nemá v celé Evropě obdobu, a to co do počtu i stáří jednotlivých bonsají. Největším lákadlem budou pro návštěvníky jistě unikátní bonsaje, jejichž stáří přesahuje 600 let,“ sdělil ředitel Výstaviště Kroměříž Ondřej Kuropata.

Na výstavě je kromě tradičního prodeje rostlin, květin, stromů, chryzantém, keřů, zahradní techniky a dalších potřeb připraven i doprovodný kulturní program, ve kterém vystoupí kapela Poutníci, Duo Jamaha, nebo dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka. Součástí výstavy Floria Podzim Bonsaj bude i výstava kaktusů, sukulentů a masožravých rostlin.

Pro malé zahradníky bude otevřen unikátní zábavní park Dětský svět Kroměříž s desítkami vnitřních i venkovních atrakcí.