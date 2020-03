Nařízení, které má přispět k zamezení šíření koronaviru, dnes schválila městská rada. Platit začne o půlnoci ze středy 18. na čtvrtek 19. března, a platit bude až do odvolání. Informaci zveřejnilo město na svých internetových stránkách.

Po včerejším rozhodnutí o povinném nošení ochranných pomůcek v MHD přichází radnice s ještě přísnějším nařízení.

„Situace je opravdu vážná, není na co čekat. Na Kroměřížsku se objevili první nakažení a my nechceme, aby se epidemie dostala do italských rozměrů. Věřím, že občané tento krok přijmou s pochopením a odpovědností k sobě samým, svým blízkým i ke svému okolí,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Dodržování nařízení města budou kontrolovat strážníci Městské policie Kroměříž. Radní si uvědomují, že na území České republiky nyní není dostatek roušek a dalších ochranných prostředků.

„Stát v tomto ohledu vyloženě zaspal a selhal. Snad budou pravdivá vyjádření členů vlády v médiích a ochranné prostředky se k lidem dostanou. Zatím prosím používejte i provizorní ochranu. Mám obrovskou radost z vlny solidarity a pomoci, která se ve městě objevila. Z toho, kolik lidí začalo pro své okolí vlastnoručně vyrábět roušky, včetně zaměstnanců radnice a učitelů. Všem těmto lidem bych rád z celého srdce poděkoval,“ doplnil Němec.

Roušky například šijí tři desítky zaměstnanců kroměřížského městského úřadu a asi 40 učitelů ze základních škol.

„Asi do tří dnů bychom měli mít k dispozici kolem 5000 roušek. Vybavíme jimi především naše sociální služby, seniory, které koronavirus ohrožuje nejvíce, a také zaměstnance domovů, řidiče MHD a další. Pokud nám nějaké roušky zbydou, rozdáme je veřejnosti,“ uzavřel kroměřížský starosta.

