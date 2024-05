„V rámci projektu plánujeme vybudovat nový varovný systém, který pokryje celé město a který zahrnuje nové řídící a podružné vysílací pracoviště, rádiový převaděč, sedm nových elektronických sirén, 371 nových bezdrátových hlásičů a 98 stávajících analogových hlásičů,“ popsal radní Jan Pšeja.

Podle něho byla výše dotace krácena kvůli tomu, že stávající analogové prvky mladší patnácti let mají být v novém varovném systému znovu použity. „Pokud by to nebylo možné, bude město Kroměříž s poskytovatelem dotace jednat o změně projektu,“ dodal Pšeja. Celkové náklady projektu činí zhruba 20,8 milionu korun. „Město ze svého rozpočtu uhradí asi 12,5 milionu korun. Realizace projektu je plánována v letech 2025–2026,“ doplnil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Nový varovný systém pokryje celé město

Informační, vyrozumívací a varovný systém je jedním z nástrojů krizového řízení. Jeho smyslem je varovat a informovat občany v případě vzniku mimořádné události, která ohrožuje životy, zdraví či majetek obyvatel města.