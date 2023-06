Obnovu ovocného sadu v místní části Zlámanka chystá kroměřížská radnice. Staré stromy tam totiž postupně chřadnou a plocha zarůstá náletovými dřevinami. Obnova zeleně vyjde na zhruba 340 tisíc korun, většinu nejspíš pokryje dotace.

Ovocný sad. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Kromě obnovy samotného sadu záměr zahrnuje také doplnění stávajícího stromořadí podél komunikace. „Zajistí to zvýšení biodiverzity v řešené oblasti,“ uvedla vedoucí odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Celkové náklady na obnovu zeleně ve zmíněné lokalitě se pohybují odhadem kolem 340 tisíc korun, z toho 80 procent by město mohlo získat jako dotaci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Město plánuje obnovu zeleně i v dalších lokalitách. Nová alej stromů by měla být na podzim vysazena například v Bílanech. Celkem by ji měly tvořit asi čtyři desítky dřevin. Navrženy byly navrženy jeřáb oskeruše, jabloň domácí a slivoň švestka. „Také na tento záměr by město chtělo čerpat dotaci od ministerstva životního prostředí,“ doplnil mluvčí radnice Jan Vondrášek.