Návštěvníky kroměřížského zimního stadionu čeká příjemné překvapení. Přes léto zde byly vybudovány nové toalety, původní ze 70. let byly totiž v havarijním stavu. Sportovní zařízení města Kroměříže, která stadion spravují, tato investice přišla zhruba na 2,1 milionu korun.

„Lidé si na havarijní stav toalet právem stěžovali. Nové toalety výrazně zvyšují komfort pro návštěvníky zimního stadionu,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Staré nevzhledné plechové kóje, které sžírala rez a z nichž se kvůli nefungující kanalizaci a nevyčistitelným spárám na podlaze linul zápach, byly nahrazeny moderními zděnými toaletami. „Z původních záchodů nezůstalo nic. Vystavěny byly i velké kabiny pro vozíčkáře. Rekonstrukce zahrnovala i stavbu nové kanalizace v technologickém kanálu strojovny, která byla vyvedena do kanalizace u přilehlých tenisových kurtů,“ popsal vedoucí zimního stadionu Daniel Burian.

Sportovní pokřik bude opět znít stadionem

Na zimním stadionu bylo v letních měsících také opraveno ozvučení. „Byli jsme ho nuceni repasovat, neboť ve vlhkém prostředí sedm let staré reproduktory utrpěly kvůli plísni nevratnou povrchovou újmu a tři z osmi již byly nefunkční. Službu definitivně vypověděly při posledním zápase minulé sezony, při domácím finálovém utkání mužů,“ dodal Burian. Reproduktory byly umístěny do nových pozinkovaných skříní, všechny byly vyčištěny a vysušeny a tři zničené nahrazeny novými. Oprava ozvučení přišla zhruba na 180 tisíc korun.

Rolbaři se brzy dočkají nového stroje

V blízké budoucnosti bude podle Buriana potřeba investovat do více než dvě desítky let staré rolby na úpravu ledu. „Čeká nás také rekonstrukce sprch a WC v šatnách pro žáky a výměna světlíků v obvodových zdech zimního stadionu, kde některé už stářím praskají a hrozí tak pád střepů do hlediště mezi diváky,“ poznamenal Burian.

Zimní stadion patří městu, které ho získalo ve veřejné dražbě v roce 2006 za 4,93 milionu korun. Kromě hokejistů ho využívají školy, školky a také veřejnost. Na ledové ploše kroměřížského zimního stadionu se každoročně protočí více než 60 tisíc lidí.