/FOTO, VIDEO/ Santova vesnička plná desítek plyšových zvířat v životní velikosti se objevila v Kroměříži. K vidění byli sobi, tučňáci či lední medvědi. Vše navíc doplnily květinové dekorace, na které dohlížel sám Santa se svými pomocníky Elfy. Tak to v pátek vypadalo na akci Severní pól na Výstavišti Kroměříž.

Severní pól na Výstavišti Kroměříž, 8. prosince 2023. | Video: Dominik Pohludka

Kromě fotky se Santou si mohli malí návštěvníci namalovat vlastní baňku na vánoční stromek nebo vyrobit vánoční přání z fotek z polaroid fotoaparátu. Sváteční atmosféru během dne dokreslil také dětský sbor, který zazpíval koledy.

Adventní výzdobu doplnily vánoční stromečky, které nazdobily děti z mateřských a základních škol z Kroměřížska. Návštěvníci pak mohli dát svůj hlas tomu, který se jim nejvíc líbí a rozhodnout tak o tom nejhezčím.

Po setmění si na své přišli hlavně dospělí. Od 17 hodin totiž dorazili Krampus čerti a začala akce Svařák a grog s kapelou Polygon rock zaměřená na adventní setkání s přáteli v prostorách výstaviště. Během večera zahrála nejprve kapela Pantock a následně právě Polygon rock.

Páteční akce byly jedny z posledních letošních akcí na kroměřížském výstavišti. Celkově jich tam letos zorganizovali přes padesát. Navštívilo je přes 300 tisíc návštěvníků.

„Tým výstaviště za sebou má opravdu vydařený rok, vysvědčením pro nás je rekordní návštěvnost a fakt, že lidé se k nám rádi vrací,“ je spokojen ředitel výstaviště Pavel Konečný.

Úspěšný rok má za sebou i přilehlý Dětský svět. Ten však zůstává otevřen i v průběhu prosince. A to od čtvrtka do neděle a další termíny přidává.

„V prosinci máme otevřeno až do soboty 23. prosince a po třech dnech volna opět otevíráme hned ve středu 27. prosince. Takže kdo si bude chtít užít aktivní zábavy a pohybu, má u nás dveře otevřené i mezi svátky,“ láká do světa zábavy a her mluvčí výstaviště Michaela Ohlídalová.