Chovatelské trhy na Výstavišti Kroměříž mají svou osvědčenou klientelu, stejně tak i svůj čas - vždy třetí neděli v měsíci už od brzké šesté hodiny ranní. Každý správný hospodář je přece ranní práče.

Nováčci i zkušení chovatelé zaplnili kroměřížské výstaviště. 16. dubna 2023 | Foto: Výstaviště Kroměříž/se souhlasem

Zároveň trhy jsou příležitostí pro ty, kteří by rádi začali s chovem a mezi zkušenými se přiučili.

„Přestěhovali jsme se na vesnici, moc se nám tam líbí. Rádi bychom si pořídili třeba králíky či slepice, máme dvě děti a těm chceme nabídnout to nejlepší. Takže je bereme s sebou, chceme načerpat zkušenosti a vybrat si to nejlepší, co bude k výběru,“ vysvětlil účast na trzích mladý lékař Tomáš.

A výběr byl opravdu pestrý, kromě králíků či drůbeže zde si zájemci mohli koupit i holuby, kachny, krmivo či další potřeby pro zvířata.

„Máme burzu drobného zvířectva, ale i okrasného ptactva, jezdí k nám ze širokého okolí osvědčení prodejci drůbeže, králíků, holubů, kachen, hus i dalších zvířat. V nabídce jsou i krmiva, vitaminy a celý sortiment dalších chovatelských potřeb, takže nedělní návštěva našeho výstaviště je správnou volbou pro zkušené i začínající chovatele. Ale i pro děti, které se rády podívají na zvířátka nejen v zoologických zahradách,“ informovala manažerka výstav Gabriela Opravilová.