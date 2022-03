Cestu na Velké náměstí si našly desítky lidí, kterých postupně přibývalo a to i přes panující chladné počasí.

„Je kosa, ale to není nic, co by nevyřešil svařák,“ smál se jeden z přítomných mužů. Právě stánek se svařákem byl celý večer v obležení. Celá akce tak svou atmosférou trochu připomínala vánoční trhy.

Benefiční koncert pro Ukrajinu na kroměřížském Velkém náměstí - 8. března 2022

Zdroj: DENÍK/Dominik Pohludka

„Přišel jsem, protože mi není jedno, co se na Ukrajině děje. Chci dát najevo, že s tím nesouhlasím a také alespoň pár stovkami přispět do sbírky. To je teď asi to jediné, co můžeme dělat,“ krčil rameny asi pětadvacetiletý David.

A i když bylo vstupné na koncert dobrovolné a lidé mohli během večera vhodit do kasiček libovolnou částku, nakonec se podařilo vybrat 66 500 korun, které nyní poputují na účet SOS Ukrajina, který zřizuje organizace Člověk v tísni.

