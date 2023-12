Kolona vánočně nazdobených aut znovu po roce projede Kroměřížskem. Desítky aut vyzdobených svátečními dekoracemi a světýlky vyjedou do regionu v neděli odpoledne z Velkého náměstí v Kroměříži.

Vánoční jízda na Kroměřížsku. 18.12.2022 | Video: Dominik Pohludka

Takzvaná Vánoční jízda, jak je akce pojmenována, vloni startovala na Hanáckém náměstí v Kroměříži, odkud následně jednotlivé vozy zamířily přes centrum Kroměříže do Hulína a následně do Břestu, Žalkovic, Kyselovic, Chropyně, Kojetína, Bojanovic, Zlobic, Lutopecen a poté zpátky do Kroměříže.

Letošní trasa spanilé jízdy však bude ještě delší. Odstartuje v 17:15 na Velkém náměstí.

„Chtěli jsme vyjít vstříc obyvatelům Záříčí, tak snad se nám tam podaří otočit celou kolonu. Díky tomu projedeme i další velkou ulici v Chropyni. Ze Zlobic to nově natáhneme na Rataje, Šelešovice, přes Vážany. Celá trasa má 60,8 kilometrů. Taktéž se nám v Kojetíně podařilo domluvit průjezd kolem náměstí, chtějí nás tam, podpořili nás i sponzorskými dary,“ popsala Deníku za organizátory Zuzana Dupejová.

Loni přilákala ozdobená auta k silnicím desítky lidí, letos by si organizátoři přáli, aby jich bylo ještě více. „Chceme potěšit víc lidí, tak snad na nás po trase budou čekat ještě více než předešlé ročníky,“ dodala organizátorka.

Originální akce se poprvé uskutečnila v roce 2018. „Tenkrát nás jelo sedm aut z kroměřížského výstaviště, tam jsme se i vrátili. Zde také vznikla tradice ocenit tři nejhezčí vozy lahví Tullamore,“ vysvětluje Zuzana Dupejová.

Další ročník se jel až po koronavirové pauze v roce 2021. „To jsme startovali na výstavišti a končili na Velkém náměstí „za pódiem“ na hlavní cestě,“ dodává organizátorka. Jak přibývaly ročníky, rostl také počet účastníků.

Vloni se Vánoční jízdy zúčastnilo 35 vozů, letos jich organizátoři očekávají mezi padesáti až sedmdesáti. Více účastníků si také z akce postupně odnáší nějakou cenu, třeba za originálně nazdobený vůz.

„Každý účastník si odnesl loni minimálně jednu cenu, někteří několik. Letos se mi podařilo spojit s pořadateli vánočních trhů, což je Dům kultury, kteří naši akci podpořili. Na městě nám navíc paní Skácelová zařídila povolení k stání na ploše náměstí. Dokonce si výsledky letos můžeme vyhlásit na pódiu, což je úžasné,“ popisuje Dupejová.

VIDEO: Podívejte se, jak vypadala Vánoční jízda Kroměřížskem vloni:

Zdroj: Dominik Pohludka

Zuzana Dupejová celou akci pořádá na vlastní náklady. „Jsem tedy vděčná za každého sponzora, kdo přispěje byť jen lahví vína nebo třeba medu. Je to spousta času, starostí ale i financí,“ říká.

Zároveň však neskrývá radost, že se akce postupně rozrůstá. „Jen nevím kam postavíme příští rok třeba 70 až 100 aut,“ směje se.

A jak se stát součástí Vánoční jízdy, která projede Kroměřížskem? „Netřeba se hlásit, stačí dát cokoli na auto. Míváme i účastníky s jedním světelným řetězem na palubce za oknem, ale i vozy se soby a obřími dekoracemi. Následně stačí dorazit na Velké náměstí mezi 16. až 17. hodinou. V 17:15 totiž odjíždíme na spanilou jízdu a vracíme se nejdříve v 18:45,“ popisuje organizátorka.

VIDEO: V Kroměříži se už bruslí. O kluziště na Hanáckém náměstí je zájem

„Uvítáme i diváky na startu i v cíli - jen tam to už bude takové hektické – auta budou zaparkována, a my budeme na pódiu vyhlašovat výsledky soutěží. Máme například tipovací soutěž, budeme oceňovat kostýmy a nejhezčí auta. A na úplný závěr budeme losovat úplně ze všech vozů hlavní ceny – máme tam dva poukazy na tetování, privátní wellness a podobně. Chceme rozdávat radost,“ uzavírá Zuzana Dupejová.

Trasa Vánoční jízdy Kroměříž s přibližným časovým harmonogramem (neděle 17. prosince):