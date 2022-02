Do Kroměříže zatím dorazilo jen několik Ukrajinců prchajících před válkou. „Prozatím počty evidujeme v jednotkách. První Ukrajince se podařilo ubytovat v místním hotelu a nyní se snažíme hledat další vhodné prostory. O víkendu se o tuto iniciativu postaral pan starosta Jaroslav Němec,“ uvedl kroměřížský místostarosta Vratislav Krejčíř.

Jednou z dalších možností je podle místostarosty využití městských bytů. „Těch máme momentálně pět, které se chystáme vybavit a následně je poskytnout jako azyl pro další uprchlíky. Rovněž se na nás také obrací lidé s nabídkou ubytování přímo u nich,“ podotkl.

Přehledně: Jak mohou lidé na Kroměřížsku pomoci Ukrajině

Stovka míst na internátech

Dále město také hodlá využít místní domovy mládeže.

„S pomocí kraje chceme využít volné ubytovací kapacity na dvou kroměřížských internátech. Konkrétně na Tauferově veterinární škole a na Pavlákově. Tam by mělo být dohromady k dispozici místo pro dalších sto lidí,“ dodal místostarosta.

Telefonní linka s tlumočníkem

Kroměříž také chystá zřízení speciální telefonní linky.

„Budeme tam poskytovat další informace o možnostech ubytování, nebo třeba kontakty na cizineckou policii, jelikož lidé, kteří sem přijdou, mají povinnost se tady registrovat k pobytu. Stejně tak tam bude možné získat informace, jak vyřídit zdravotní pojištění a další. Zároveň bude na lince tlumočník – když tedy zavolá Ukrajinec, bez problému se domluví v ukrajinštině,“ poznamenal Krejčíř a dodal, že město se také chystá prostřednictvím Hospodářské komory zásobit místní firmy informacemi o tom, kam se mohou lidé obracet.

Z Holešova odešla první humanitární pomoc Ukrajině, další se připravuje

„Část těch uprchlíků sem totiž míří za svou rodinou. Snažíme se tak dostat informace i k těm Ukrajincům, kteří tady dlouhodobě žijí, aby si to mohli následně mezi sebou předat,“ podotkl místostarosta.

Veškeré ubytování a stravování bude lidem prchajícím před válkou platit město. „Pokud stát nebo kraj nerozhodne jinak, počítáme s tím, že to budeme hradit my. Máme na to už předem alokovanou nějakou částku v položce krizového řízení,“ uzavřel Krejčíř.