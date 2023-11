Kroměřížští zastupitelé souhlasili na svém posledním zasedání s dofinancováním projektů rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti TJ Těšnovice a rekonstrukce tenisového areálu TC Bajda Kroměříž. Pokud se podaří získat dotace od Národní sportovní agentury, město se na realizaci záměrů v celkové hodnotě téměř 20 milionů korun bude podílet.

Kroměřížská radnice - ilustrační záběry. | Video: Dominik Pohludka

Areál v Těšnovicích využívají především fotbalisté tamní tělovýchovné jednoty. Je veřejně přístupný. Pro venkovní aktivity s dětmi ho využívá mateřská škola, konají se zde kulturní a sportovní akce místních iniciativ, například během hodových oslav.

„Žádost na zvelebení sportoviště podává město jako jeho vlastník. Může získat dotaci od Národní sportovní agentury asi 10,8 milionu korun, zhruba 1,5 milionu korun by pak získalo od Zlínského kraje a zbytek do celkové částky 15,5 milionu Kč by doplatilo ze svého rozpočtu,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Projekt podle jeho slov zahrnuje stavbu budovy s bezbariérovými šatnami s dostatečnou kapacitou i s WC pro sportovce a veřejnost. Budova bude sloužit i jako klubovna fotbalistů.

Součástí záměru je i pořízení nové automatizované závlahy fotbalového hřiště, které bylo svépomocí dobrovolníky vybudováno se škvárovým povrchem v roce 1973. Budova šaten se sociálním zařízením se začala stavět o rok později, také svépomocí.

Plíseň, hliníkové vedení, nevyhovující sociální zařízení

„Objekt je již ve špatném stavu. Vlhkost způsobuje plíseň, elektrické vedení je hliníkové, sociální zařízení zcela nevyhovující a provoz nezateplené budovy je energeticky náročný. Závlaha hřiště, které se před 20 lety změnilo na travnaté, je stará 15 let,“ připomněl mluvčí. Rovněž čerpací stanice, postřikovače i ovládací prvky jsou už zastaralé a nevyhovující.

TC Bajda Kroměříž plánuje rekonstrukci jednoho kurtu, na kterém bude stávající umělý povrch, který už dosloužil, vyměněn za umělý akrylátový povrch.

Projekt s rozpočtem za asi 3,8 milionu korun (dotace od města by činila 750 tisíc korun) zahrnuje také vybudování automatického zavlažovacího systému a následnou opravu povrchu stávajících antukových kurtů.

„Vítáme aktivitu obou klubů, která směřuje do vylepšení sportovišť v Kroměříži. Dofinancování projektů městem je naprosto na místě,“ poznamenal místostarosta Karel Holík.