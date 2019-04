O jaké dotazy se jedná? Nejčastěji jsou to problematické dopravní úseky, místní části se špatnou dostupností městské hromadné dopravy, lokality, kde se obtížně shání volná parkovací místa a další.

Plán udržitelné mobility

Kroměříž svou verzi spustila od středy 10. dubna a občané se do akce mohou podle slov starosty Jaroslava Němce zapojit do neděle 26. května.

„Poté budou výsledky představeny veřejnosti a stanou se jedním z podkladů Plánu udržitelné mobility,“ uvedl Němec.

Radniční mluvčí Jan Vondrášek vysvětlil, že zmíněný Plán mobility se zabývá veškerými formami a způsoby dopravy.

„Řeší otázku napříč pěší dopravou přes MHD, automobilovou dopravu a parkování. Plán je rozdělen na dvě části, analýzu stávající situace a návrh možných řešení,“ přiblížil Vondrášek. Jeho realizace bude stát město dva miliony korun.

Polovinu z toho však zaplatí dotace ze Státního fondu životního prostředí. Plán by měl být hotov do konce letošního roku.

Jiří Pánek z Univerzity Palackého, který má projekt Pocitových map v Kroměříži na starost, řekl, že každý nový hlasující uvidí na svém monitoru prázdnou mapu, aby nebyl nikým ovlivněn.

„Když se připojíte, nebudou na vás svítit barevně lokality, kde už lidé zapíchli pomyslný špendlík. Bylo by to nepřehledné a taktéž by to mohlo ovlivnit jejich úsudek. A to nechceme,“ sdělil Jiří Pánek.

I přesto má Deník k dispozici průběžné výsledky. A během prvních dnů se již občané činili.

Více spojů MHD do místních částí

Anketa začíná tím pozitivním a ptá se lidí, kde se v Kroměříži cítí nejlépe. Nejčastější odpovědí jsou obě zahrady zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO – Podzámecká a Květná zahrada. Dále je to Velké náměstí či Bezručovy sady.

Odpovědi týkající se dopravy jsou u všech otázek víceméně stejné. Dopravní situace by se měla nejen podle řidičů, ale i cyklistů a chodců zlepšit zejména na největších křižovatkách.

Jako nejhorší hodnotí lidé most Karla Rajnocha přes řeku Moravu, křižovatky na hlavním tahu na Husově náměstí, nám. Míru, výjezd ze Spáčilovy ulice směrem na Tovačovského a křižovatku Havlíčkovy a Albertovy ulice.

Dostupnost MHD je podle hlasujících nejhorší na výjezdech z Kroměříže v Havlíčkově ulici, Osvoboditelů a samozřejmě ve všech místních částech a okolí – Trávnické zahrady, Těšnovice, Trávník, Bílany, Postoupky a Kotojedy.

A konečně problémy s parkováním. Tady se jasné místo zatím určit nedá. Ve své podstatě se ovšem jedná o celé centrum města.

Lidé mohou hlasovat na adrese: www.pocitovemapy.cz/kromeriz-2019/

Kroměřížská radnice si pro své obyvatele připravila celkem sedm otázek:

– Místo, kde se cítíte dobře?

– Místo, kde je potřeba upravit dopravní situaci pro auta?

– Místo, kde je potřeba zlepšit podmínky cyklistům?

– Místo, kde se chodci necítí dobře?

– Místo, kde je potřeba zlepšit dostupnost hromadnou dopravou?

– Místo, kde je nutné řešit otázku parkování?