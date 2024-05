Ocenění za sportovní úspěchy dosažené v loňském roce převzaly na radnici kroměřížské sportovní naděje. Výsledky ankety o nejúspěšnější mladé sportovce, sportovní kolektivy a trenéry mládeže za rok 2023 byly vyhlášeny při slavnostním přijetí sportovců a jejich doprovodu starostou Tomášem Opatrným a místostarostou Karlem Holíkem.

Slavnostní ocenění úspěšných sportovců v Kroměříži; květen 2024 | Foto: Město Kroměříž

V anketě vyhlašované každoročně sportovní komisí Rady města Kroměříže letos zabodovali jachtař Jeremiáš Přikryl, orientační běžkyně Lucie Dittrichová, sportovní rybář Ondřej Honzírek, karatistka Julie Zedníčková, lukostřelkyně Veronika Klímková a mladí fotbalisté SK Hanácká Slavia Kroměříž.

„Mám velkou radost z toho, jakých úžasných výsledků jste jako jednotlivci i kolektiv dosáhli. A oceňuji to, protože nereprezentujete jen sami sebe a své kluby, ale také město Kroměříž. K dosažení tak skvělých výsledků je třeba obrovské odhodlání, úsilí a také spousta času. Je vidět, že vás to baví. A já doufám a přeji vám, aby vás váš sport bavil i nadále a byste i nadále dosahovali tak skvělých výsledků,“ popřál sportovním nadějím starosta Tomáš Opatrný.

Letní opravy kroměřížského bazénu. Radnice schválila projekt za miliony

„Já, jako sportovec mám obrovskou radost, že jsou stále děti, které sport dělají a které to baví. A my se na oplátku budeme snažit udržovat a rozvíjet kroměřížská sportoviště, abyste tam měli pěkné prostředí a ideální podmínky pro trénink i soutěže. Chtěl bych také ocenit trenéry a funkcionáře, bez nichž by sport nemohl fungovat, a především rodiče, kteří děti ke sportu přivedli,“ připojil se místostarosta Karel Holík.

V trenérských kategoriích však nebyl v letošním roce nominován nikdo. „Stejně tak nedostalo město Kroměříž nominaci na cenu Fair Play 2023,“ uzavřela Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

KDO SI PŘIŠEL PRO OCENĚNÍ:

Mezi jednotlivci byl oceněn Jeremiáš Přikryl, člen klubu Lodní sporty Kroměříž. V uplynulém roce získal 2. místo na mistrovství republiky a druhé místo v českém poháru. Na své konto si připsal řadu prvenství v pohárových soutěžích a na mistrovství světa v Řecku zaznamenal 65. místo, které je historicky nejlepším českým výsledkem v soutěži.

Mezi pěticí nejúspěšnějších mladých sportovců je také členka Klubu orientačního běhu Směr Kroměříž Lucie Dittrichová. V roce 2023 přivezla tři medaile z mistrovství světa juniorů v Rumunsku, získala 1. místo v juniorském evropském poháru v Belgii a ovládla mistrovství republiky. V celkovém hodnocení v kategorii dorostu je v Česku na prvním místě.

Žáci kroměřížské ZŠ Komenského navštívili školu ve slovenské Nitře

Dalším oceněným je Ondřej Honzírek z oddílu rybolovné techniky Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Kroměříž. Na své konto si připsal stříbro na mistrovství světa juniorů v pětiboji, zlato v soutěží družstev a také vítězství v disciplíně zátěž dálka. Medaile sbíral rovněž na mistrovství republiky a v pohárových soutěžích v Česku i v zahraničí.

Ocenění převzala také karatistka Julie Zedníčková. Členka oddílu karate TJ Slavia Kroměříž uspěla na Mistrovství České republiky karate Goju-Ryu 2023, kde získala mezi staršími žákyněmi zlato v disciplíně kata a stříbro v kumite. V obou disciplínách bodovala v národních i krajských pohárech, na mistrovství Moravy i na mistrovství Zlínského kraje v obou disciplínách vyhrála.

Kroměříž usiluje o dotaci na stavbu cyklostezky do Postoupek

Do pětice oceněných patří také Veronika Klímková z oddílu Lukostřelba Kroměříž, která je mistryní republiky v kategorii mladší žákyně reflexní luk v halové lukostřelbě a bronzovou medailistkou z mistrovství ČR v terčové lukostřelbě. Několik vítězství vybojovala ve své věkové kategorii také v pohárových soutěžích.