Podle starosty Kroměříže Jaroslava Němce jsou porušovány podmínky první etapy rekultivace cihelny.

„Lze do areálu cihelny ukládat jen zeminu, kameny a hlušinu. To je porušováno. Nedovolíme majiteli důlních práv, aby do cihelny vozil cokoliv, co je v rozporu s rozhodnutím o rekultivaci a co by mohlo znamenat ohrožení zdraví obyvatel Kroměříže,“ uvedl starosta města Jaroslav Němec.

OŽP společně s městskou policií při prohlídce zjistil, že do vytěženého prostoru, který je zavážen, bylo navezeno větší množství stavebního materiálu nejrůznějšího charakteru.

„Jednalo se o beton, cihly, sklo, ocel a směsný demoliční odpad,“ vyjmenovala Alena Dvořáková z OŽP.

Na řadě je Báňský úřad

Nyní je na tahu Báňský úřad, který by měl vše prošetřit a následně informovat kroměřížskou radnici o výsledcích šetření.

Báňský úřad rozhodl o povolení hornické činnosti v cihelně, zavážení, v roce 2001. Zároveň přesně specifikoval, jaký materiál může majitel areálu cihelny do jámy vozit.

Město Kroměříž bude vždy, díky odkoupení několika pozemků v areálu cihelny, účastníkem řízení, která se povedou ohledně možného zavážení cihelny. Může tím výrazně zasáhnout do toho, jaký materiál skončí na dně vytěženého prostoru vážanské cihelny a ochránit tak obyvatele města.