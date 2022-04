Kroměřížané přitom v anketě jednoznačně podpořili pořízení jak sdílených elektrokoloběžek, tak i jízdních kol. Z více než tří stovek hlasujících by tyto služby ve městě nevyužila jen méně než jedna pětina. Celkem 43 procent hlasujících podpořilo zavedení kol i koloběžek zároveň. Samotná kola a samotné koloběžky si pak přálo vždy asi dvacet procent z více než tří stovek účastníků ankety.

Lidé navrhli i možná stanoviště

Z ankety také vyplynulo, že by lidé tyto dopravní prostředky rádi využívali nejen ve svém volném čase, ale i pro cesty do školy či do zaměstnání. Obyvatelé Kroměříže měli možnost také navrhnout budoucí stanoviště, na kterých by sdílená kola či koloběžky byly umístěny. Nejvíce hlasujících se vyslovilo pro vlakové a autobusové nádraží, Velké náměstí, Hanácké náměstí a pro výstaviště.

K čemu celá anketa byla?

Někteří Kroměřížané proto postup radních kritizují. „Jsem jeden z těch, kteří hlasovali pro zavedení kol i koloběžek. Že nakonec ani jedno z toho v Kroměříži nebude, s tím se smířím. Čemu ale nerozumím je to, proč město chtělo znát názor občanů, když na něj stejně nakonec vůbec nehledí,“ kroutil hlavou Jan Zapletal.

Podobně na celou situaci nahlíží také Petr Navrátil. „K čemu celá anketa byla? Nakonec jen ukázala, že je úplně jedno, co si občané města myslí,“ řekl.

Pomůže to dopravě i parkování

Podle místostarosty Krejčíře je ale možné, že se Kroměřížané sdílených kol a koloběžek přeci jen v budoucnu dočkají. „Rád bych toto téma v novém volebním období otevřel, ale s tím musíme podniknout další kroky ke zlepšení sítě cyklostezek po městě. Máme zde velké množství nespojených úseků, což snižuje komfort a bezpečnost cyklistů,“ uvedl místostarosta.

Zároveň dodal, že by sdílená kola mohla být pro město přínosem. „Za mě je to cesta, jak pomoci dopravě a i parkování ve městě,“ uzavřel Krejčíř.