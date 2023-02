„Máme radost z toho, že se po problémech spojených s epidemií koronaviru od léta lidé zase do autobusů MHD postupně vracejí. Každý cestující, který nechá doma auto a použije autobus MHD, uleví přetížené dopravě ve městě i životnímu prostředí. Určitě proto nepůjdeme cestou některých jiných měst a nebudeme omezovat rozsah MHD. A ani na letošní rok nechystáme zdražování jízdného,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

MHD v Kroměříži provozuje městem stoprocentně vlastněná společnost Kroměřížské technické služby (KTS). Autobusy jezdí na osmi linkách, a kromě území samotné Kroměříže obsluhují také některé místní části města. Loni KTS na jízdném utržily zhruba 4,7 milionu korun, letošní rozpočet počítá s částkou přes šest milionů korun.

„Souvisí to s návratem cestujících do MHD po koronaviru, proto je odhad tržeb na letošní rok vyšší. Pro srovnání, v době epidemie se tržby propadly ke třem milionům korun,“ upřesnil ředitel KTS Marian Vítek.

Radnice na provoz MHD loni přispívala 12,6 milionu korun, na letošní rok je plánován příspěvek téměř 16 milionů korun.

„Příspěvek na rok 2023 zohledňuje nárůst nákladů, především zvyšující se cenu pohonných hmot – nafty a CNG, na které autobusy jezdí. Přesto se domnívám, že i s ohledem na to, kolik peněz vynakládají na MHD jiná města, jsou tyto peníze investované dobře a ve prospěch obyvatel Kroměříže,“ uzavřel Holík.

Cestující v kroměřížské MHD, kteří si koupí lístek u řidiče (v hotovosti či kartou) zaplatí za jednu jízdu 13 korun.

„Pokud platí čipovou kartou MHD Kroměříž, jedna jízda je přijde jen na osm korun. Děti do šesti let, držitelé čipové karty pro seniory starší 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jezdí MHD zdarma. Děti od šesti do 18 let a studenti ve věku 18 až 26 let, kteří mají ISIC kartu, mezinárodní průkaz studenta, platí zlevněné jízdné. U řidiče je tak lístek stojí šest korun a pokud platí čipovou kartou MHD Kroměříž, jízda je přijde jen na čtyři koruny,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.