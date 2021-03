„Chceme podpořit naše seniory, kteří patří mezi koronavirem nejohroženější skupiny obyvatel a pro které je pořízení respirátorů nemalým zásahem do jejich rozpočtu,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Pro balíček s pěti respirátory si mohou přijít lidé ročník narození 1951 a starší, kteří mají trvalý pobyt v Kroměříži. Svůj věk i trvalé bydliště při výdeji prokážou předložením občanského průkazu.

Respirátory bude město vydávat od 10 do 16 hodin, nebo do vyčerpání zásob. Radnice pro tyto účely zakoupila 13 500 respirátorů, dalších 2300 získala od Potravinové banky ve Zlínském kraji.

„Celkem tak seniorům rozdáme 15 800 respirátorů,“ dodal Němec.

Lidé musí respirátory povinně nosit prakticky ve všech vnitřních prostorách, s výjimkou svého obydlí. I při pohybu venku v zastavěném území obce či na jiných venkovních veřejně přístupných místech, kde se setkávají lidé z různých domácností na vzdálenost kratší než dva metry, musejí mít nasazený respirátor nebo alespoň zdravotnickou roušku.

Pomoc pro sociálně znevýhodněné

Celkem dva tisíce kusů respirátorů FFP2 využijí pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro své klienty. Kroměřížská radnice získala respirátory od Potravinové banky ve Zlínském kraji.



„Od 1. března platí v Česku nová přísná opatření proti pandemii koronaviru. Mezi nimi také povinnost nosit ve vnitřních prostorách budov respirátory a minimálně zdravotnické roušky venku v zastavěných oblastech. Těm, pro něž by to mohl být problém, se snažíme pomoci s jejich pořízením,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.



Respirátory, které radnice dostala z potravinové banky, jsou určeny především pro osoby omezené ve svéprávnosti, o které se město stará, dále pro rodiny v nouzi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí, a pro některé klienty oddělení sociální práce.



„Ne každý si bohužel může dovolit ochranné pomůcky předepsané vládním nařízením koupit ze svého. Sociální odbor má mezi svými klienty i ty, kteří nemohou volně nakládat se svými financemi, rodiny s více dětmi, pro něž by pravidelné pořizování ochranných pomůcek pro všechny členy domácnosti bylo finančně velmi nákladné, možná až likvidační. Právě jim budou pracovníci odboru respirátory rozdávat,“ upřesnil místostarosta Vít Peštuka.



Potravinová banka získala respirátory za finance ze státního fondu rezerv. Posláním Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Cílem je získávat zdarma potraviny, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím, které pomáhají rodinám i jednotlivcům v potravinové nouzi. To se v současné chvíli týká i ochranných prostředků proti nákaze koronavirem.

Kroměřížská radnice rozdáváním respirátorů mezi seniory navazuje na svou loňskou aktivitu, kdy po vypuknutí pandemie koronaviru úřednice a učitelky městem zřizovaných škol ušily více než 15 tisíc roušek.

V době, kdy se v České republice nedostávalo ochranných pomůcek, jimi město vybavilo zdarma složky integrovaného záchranného systému, nemocnici, psychiatrickou nemocnici a léčebnu dlouhodobě nemocných. Dodalo je i sociálním službám, lékařům, řidičům MHD a zaměstnancům radnice i městem zřizovaných organizací. Několik tisíc roušek radnice v neposlední řadě rozdala také obyvatelům Kroměříže.