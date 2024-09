Ostrý start je plánován na 18:30 hodin, všechny automobily se však návštěvníkům představí už dříve na Velkém náměstí. „Ohlasy na loňskou premiéru rallye ve městě byly kladné, a tak jsme rádi pořadatelům vyhověli i letos. Věříme, že vše proběhne stejně jako minulý rok bez problémů a že rallye bude opět pro diváky zážitkem,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Náměstí obsadí 160 aut

Na Velkém náměstí budou k vidění všechna závodní vozidla, první začne najíždět po 14 hodině.. Podle pořadatele Josefa Urbana se počítá s příjezdem cca 160 automobilů. Po slavnostním zahájení rallye v 15:10 hodin se vydají na start první rychlostní zkoušky, která se uskuteční mimo Kroměříž. V Kroměříži se začne závodit ve zmíněných 18:30 hodin. Oproti loňsku se mění místo startu, které letos bude u kruhového objezdu na náměstí Míru.

„Posádky pak projedou Masarykovým a Riegrovým náměstím, budou pokračovat Moravcovou ulicí na Komenského náměstí, kde se ostrým odbočením vpravo přes zpomalovací retardér před Domem kultury dostanou na širší část „erzety“ vedenou ulicemi Tovačovského a 1. máje. Přes dvojitý retardér na Milíčově náměstí pak posádky opět vjedou na kruhový objezd na náměstí Míru a poté absolvují podruhé část tratě až po retardér u Domu kultury. V něm však tentokrát odbočí vlevo a protnou cílovou fotobuňku u budovy Komerční banky,“ popsal trať Urban.

Vozidla bude možné na Velkém náměstí vidět ještě v sobotu 14. září v 11 hodin, kdy začne přeskupení mezi dopolední a odpolední sekcí rallye, jejíž zbylé rychlostní zkoušky se jedou na komunikacích v katastru obcí kolem Kroměříže. Vyvrcholení soutěže je plánováno na sobotu v 16:10 hodin, kdy pod cílovým obloukem na Velkém náměstí projede vítězný vůz rallye.

Dopravní omezení ve městě

Závod si vyžádá uzavírky a omezení. V pátek 13. září budou pro veškerý provoz od 17:00 do 24:00 uzavřeny ulice Kojetínská (od čerpací stanice Robin Oil po kruhový objezd na náměstí Míru), Masarykovo náměstí, Riegrovo náměstí, ulice Šafaříkova, Tylova, Moravcova, Tovačovského (od křižovatky s ulicí Spáčilova), 1. máje a také Milíčovo náměstí a celý prostor kruhového objezdu na náměstí Míru. Volný pohyb osob bude možný cca do 18 hodin. Podle Urbana ale bude možné na předem určených místech (v mapě jsou tato místa vyznačena žlutě) přecházet přes trať i během rychlostní zkoušky. „Je však nutné dbát na pokyny pořadatelů, kteří určí, ve kterém okamžiku je možné cestu bezpečně přejít,“ upozornil Urban.

Dopravní omezení, parkování i změna MHD. Kroměříž obsadí rallye

Kompenzací zákazu bude parkovací dům zdarma

V centru města navíc bude platit už od 8 hodin na několika místech zákaz parkování – tato místa budou vyznačena dopravním značením. „Náhradou za tato omezení město umožní v pátek 13. září od 8 do 24 hodin zdarma parkování v parkovacím domě v ulici Velehradská a také na parkovišti na Hanáckém náměstí,“ dodal Opatrný.

Objízdné trasy i změny v MHD

Po dobu uzavírky jsou vymezeny objízdné trasy. Oproti loňsku bude možný volný průjezd oběma směry přes silniční most přes řeku Moravu. Ve směru do města však bude nutné odbočit do ulice Spáčilova. Ve směru od Kojetína lze uzavírku minout přes ulice Na Lindovce, Koperníkova, Gen. Svobody a Soudní, a to oběma směry.

Rallye ovlivní i provoz městské hromadné dopravy. „Autobusy kvůli závodu pojedou po objízdné trase dlouhé zhruba 3,7 kilometru. Na linkách tak budou vznikat zpoždění od pěti do patnácti minut. Dotkne se to linek číslo 4, 5, 6 a 8,“ popsal Jaroslav Černý ze společnosti Kroměřížské technické služby, která MHD ve městě zajišťuje. V čase od 17 do 24 hodin nebudou kvůli uzavírce obslouženy zastávky Tovačovského, Dům kultury, Husovo náměstí a Milíčovo náměstí.

„Jako první se uzavírka dotkne linky číslo 4, která odjíždí v 16:45 z nádraží, a linky číslo 6, která má z nádraží odjezd v 17 hodin,“ dodal Černý. Linka číslo 4 pojede od nádraží až po zastávku Kojetínská na běžné trase, poté vyrazí na objízdnou trasu na zastávku Hanácké náměstí (směr Vrobelova), která nahradí zastávku Milíčovo náměstí. Následovat budou zastávky U mostu a Nádraží. Linka číslo 6 pojede hned z nádraží po objízdné trase, a to přes zastávku U mostu (směr Oskol, Spáčilova, náhrada za zastávku Tovačovského) a dále na Hanácké náměstí (náhrada za Milíčovo náměstí) a od zastávky Kojetínská již pojede po běžné trase.