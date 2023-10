Psychiatrickou nemocnici v Kroměříži (PNKM) povede i nadále Roman Havlík, který je současně ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Ačkoli Ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem původně avizovalo, že po letních prázdninách vypíše výběrové řízení na nového ředitele, zatím se tak nestane.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži (PNKM). Ilustrační záběry. | Video: Dominik Pohludka

„V následujících měsících povede Psychiatrickou nemocnici v Kroměříži ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík se svým týmem a po prázdninách bude vybrán nový ředitel, který představí koncepci dalšího rozvoje nemocnice,“ nechal se slyšet v červnu po osobní návštěvě v Kroměříži ministr Válek.

Zároveň tehdy dodal, že výbor Psychiatrické společnosti připraví parametry pro výběrové řízení na nového ředitele nemocnice a samotné řízení vypíše ministerstvo po letních prázdninách.

Za kolik vám přezují auto v Kroměříži? Rozdíl je i několik stovek, podívejte se

K tomu však zatím nedošlo. Deník se proto obrátil s dotazem, proč doposud nebylo vypsáno výběrové řízení, přímo na zřizovatele nemocnice, tedy Ministerstvo zdravotnictví.

„Vypsání výběrového řízení není v tuto chvíli aktuální. V současné době probíhá přechodné období pro stabilizaci situace. Můžeme konstatovat, že profesor Havlík svou roli zvládá velmi dobře. O vypsání výběrového řízení budeme informovat,“ reagoval mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

O dalším fungování v PNKM by měl podle informací Deníku stávající ředitel Roman Havlík jednat s ministrem Válkem až na začátku příštího roku.

„Pan ministr považuje působení týmu z FNOL ve zdejší nemocnici jako prospěšné a zatím na něm podle mých informací nehodlá nic měnit. Do konce roku neplánuje žádnou změnu, ani vypisovat žádné výběrové řízení,“ řekl Deníku Roman Havlík.

Ředitel PNKM Havlík: Nemocnici vedu, jako bych tady měl být napořád

Havlík i nadále současně vede olomouckou nemocnici. Bude se proto snažit posílit vyšší manažerské posty v kroměřížské psychiatrii a přenést na ně více pravomocí i odpovědnosti.

„Je to asi adekvátní k tomu, jaký je současný stav nemocnice a jak by se měla dále rozvíjet. Bavíme se teď především o náměstcích. Domnívám se, že už je vhodná doba dosazovat stabilnější vedení do této nemocnice,“ dodal.

Hromadný odchod lékařů

Havlík byl řízením PNKM pověřen na začátku července, poté co rezignovalo bývalé vedení nemocnice v čele s tehdejším ředitelem Pavlem Polákem. Situace v nemocnici eskalovala poté, co k posledním květnu oznámilo svůj odchod dvacet lékařů, a to včetně primářů a dalších kapacit v oboru psychiatrie.

Zdravotníci byli nespokojení s tím, jak nemocnici Pavel Polák vede. Podle nich totiž výrazně překračoval své manažerské kompetence a neodbornými zásahy a nařízeními vstupoval do léčebného procesu pacientů.