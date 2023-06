Vedení ministerstva zdravotnictví v pondělí 5. června jednalo s ředitelem Psychiatrické nemocnice v Kroměříži (PNKM) Pavlem Polákem kvůli hromadnému odchodu dvaceti lékařů. Podle ministerstva není péče o pacienty v tuto chvíli ohrožena. Ministr Vlastimil Válek hodlá nemocnici osobně navštívit v přespříštím týdnu.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, srpen 2021 | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Vedení ministerstva zdravotnictví se situací v Psychiatrické nemocnici Kroměříž velmi intenzivně zabývá a snaží se ji zklidnit. Péče o pacienty je v tuto chvíli plně zajištěna a naším cílem je, aby tomu tak bylo i v budoucnu,“ uvedl v pondělí mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Zároveň doplnil, že nemocnici hodlá osobně navštívit i ministr Válek. „Pro ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je vyřešení stávající situace prioritou, proto osobně kroměřížskou nemocnici v přespříštím týdnu navštíví,“ dodal mluvčí.

Důvodem hromadného odchodu lékařů, včetně primářů a dalších kapacit v oboru psychiatrie, je jejich nespokojenost s tím, jak nemocnici vede ředitel Pavel Polák. Podle nich totiž výrazně překračuje své manažerské kompetence a neodbornými zásahy a nařízeními vstupuje do léčebného procesu pacientů.

Z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži odchází 20 lékařů. Nátlak, říká ředitel

Ředitel Polák tvrdí, že v PNKM jsou stejně potřeba personální obměny a hromadný exodus bere jako ozdravení nemocnice. „Někdo nemá rád změny, a bylo by pochopitelné, že by měl po letech ‚nepohybu nemocnice‘ chuť nyní odejít. Nemocnice potřebuje personální obměnu, nyní přichází řada mladých lékařů. Je dobře, že se někteří z nátlakové skupiny rozhodli odejít, vnímám to jako příležitost pro ozdravení nemocnice,“ sdělil.

Ona „nátlaková skupina“ však nesouhlasí. „Spor není o prosazení reformy psychiatrické péče, ale o nekompetentnosti ředitele,“ řekli lékaři Deníku.

Odchod 20 doktorů beru jako ozdravení, říká ředitel Psychiatrické nemocnice

Nabízí se otázka, zda své neshody personál s ředitelem řešil ještě před odchodem. Pavel Polák si stojí za tím, že o to dvacítka zdravotníků nestála. „Skupině protestujících lékařů byla opakovaně nabídnuta možnost dialogu, diskuse nad tím, co se jim nelíbí,“ namítl ředitel a pokračoval: „Dosud nedokázali, či nechtěli formulovat to, co by si vlastně přáli, aby bylo jinak.“

Podle něj mají v nemocnici na příští týden dlouho plánované tři diskusní setkání pro všechny zaměstnance. „Je evidentní, že je tato skupina nechce využít,“ dodal Polák.

Až 1,6 milionu za nástup? Částky zmizely. Psychiatrická nemocnice po výpovědích

Vyjádření ředitele se vůbec neslučuje s tvrzením odcházející skupiny zdravotníků. „O dialog s panem ředitelem jsme se pokoušeli od jeho nástupu do funkce, neúspěšně. Proto jsme se obrátili na zřizovatele našeho zdravotnického zařízení otevřeným dopisem. Dále budeme řešit věc s ministerstvem zdravotnictví,“ napsali lékaři.