Město Kroměříž zve k zápisům dětí do prvních tříd základních a mateřských škol pro nadcházející školní rok 2024-2025. Přinášíme podrobnosti o termínech, potřebných dokumentech a možnostech volby školy.

Zápisy prvňáčků. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zedníčková Daniela

Rodiče budou mít možnost zapsat své děti během jarních měsíců, přičemž zápisy do prvních tříd základních škol se uskuteční 9. a 10. dubna a do mateřských škol 6. a 7. května.

Zápis do prvních tříd základních škol je určen pro děti narozené mezi 1. zářím 2017 a 31. srpnem 2018, včetně těch, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Mladší dítě, které dosáhne šesti let od září do konce června školního roku 2024-2025, může být přijato pouze za dodržení určitých podmínek.

K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku, kterou je možné najít na webových stránkách jednotlivých škol.

„Formulář přihlášky je na webových stránkách škol, kde jsou k dispozici rovněž informace o jednotlivých školských zařízeních i o postupech a požadavcích kladených na dítě u zápisu,“ upřesnil místostarosta Karel Holík.

Letos mohou rodiče vybírat ze šesti základních škol, které zahrnují ZŠ Komenského náměstí, ZŠ Oskol, ZŠ Slovan, ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar a ZŠ Zámoraví. Předchozí rok se k zápisu dostavilo 453 dětí.

Do mateřinky s očkováním

Pro zápis do mateřských škol je třeba předložit stejnou dokumentaci jako u základních škol, navíc je vyžadováno potvrzení o povinném očkování.

Rodiče mají možnost zapsat své děti do jedné z několika mateřských škol: MŠ Gorkého (včetně pracoviště Trávník), MŠ Kollárova (včetně školky Těšnovice), MŠ Mánesova (pod níž spadají mateřská škola s křesťanským zaměřením a MŠ Štěchovice), MŠ Vážany, MŠ Páleníčkova, MŠ Spáčilova, MŠ Štítného a MŠ Žižkova (včetně MŠ Postoupky). V loňském roce bylo podáno celkem 462 přihlášek do mateřských škol.

Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, připomíná, že: „Odklad začátku povinné školní docházky může povolit ředitel školy, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.“

Zápis do prvních tříd představuje důležitý krok v životě rodiny. Město Kroměříž se snaží zajistit, aby proces byl co nejpříjemnější a nejsnadnější pro všechny zúčastněné. Pro více informací navštivte webové stránky města a jednotlivých škol.