Kroměříž připravuje plán rozvoje sportu

Kroměřížští radní připravují strategický dokument, který by měl představit plán na sportovní život ve městě. Dokument se bude týkat rozvoje podmínek jak pro organizovaný sport, tak pro neorganizované aktivity obyvatel. Bude pokrývat časové období do roku 2025. Do plánování se může zapojit i široká veřejnost.

Plán rozvoje sportu. Ilustrační foto | Foto: archiv OÚ Kroměříž

„Chtěli bychom obyvatele Kroměříže vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen pro dospělé soby a středoškoláky, kteří navštěvují školy v jiném městě. Žáci a studenti kroměřížských škol vyplňují jiný dotazník na své škole," sdělil místostarosta Karel Holík. Součástí dotazníku jsou otázky, jak moc lidé sportují, jaké sporty mají v oblibě nebo jak jsou spokojení s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě. Lidé, kteří dotazník vyplní, mají možnost vyjádřit se i k současnému stavu podpory a rozvoje sportu. „Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, na rozvoj sportovní infrastruktury nebo na nové programy a akce pro veřejnost," slíbil místostarosta Holík. Dotazník mohou vyplnit i lidé, kteří se sportu sami aktivně nevěnují. Dotazník bude dostupný do 20. září na internetové adrese www.lokalsport.cz/kromeriz.

Autor: Martina Valentíková