Na podzim loňského roku byla kroměřížská radnice obviněna z pochybení při uzavírání zakázek na poskytování právních služeb ohledně společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (dále jen VaK).

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Město mělo zaplatit 4,7 milionu korun za právní služby během tří let. Tato částka přišla některým kritikům jako příliš přemrštěná. Starosta ji od začátku hájil slovy, že v přepočtu na odběratele zaplatí za právní služby jeden každý pouze 45 korun. To je podle Němce úměrná částka za to, že byla vyjednána dohoda zaručující únosnou cenu vody po tři dekády dopředu.

I přesto bylo podáno na podzim loňského roku trestní oznámení a podnět k prošetření u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS).

Antimonopolní úřad nyní rozhodl, že Kroměříž jednala v rámci zákona.

„Od začátku tvrdíme, že zakázky na poskytování právních služeb byly zcela v pořádku a v souladu s vnitřními předpisy radnice,“ uvedl starosta Jaroslav Němec poté, co se dozvěděl o výsledku vyšetřování ÚOHS.

Nejvyšší představitel města počítá s tím, že nyní i policie celou záležitost uzavře. „Očekávám, že policie věc odloží a my se poté konečně budeme moci soustředit pouze na práci pro občany. Byla-li zakázka zadána podle zákona a vnitřních předpisů, nemohlo dojít ke spáchání žádného trestného činu,“ konstatoval.

Kroměříž, Morkovice--Slížany, Dřínov a Zborovice uzavřely v roce 2016 akcionářskou dohodu se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž (dále jen VaK), která má, dle slov signatářů, regionu dávat pro dalších 30 let jistotu, že právě města a obce budou hospodaření s klíčovou surovinou ovládat.

Největším kritikem dohody i zakázek na poskytování právních služeb bylo od začátku politické hnutí ANO. Současný lídr opozičního hnutí Jan Hašek však odmítl rozhodnutí ÚOHS komentovat. „Jedná se o záležitost minulého volebního období,“ odpověděl stroze Hašek. Vyjádření nepodal ani Miroslav Sadílek, tehdejší předseda místní organizace ANO. „Přiznám se, že o výsledku šetření nic nevím. Navíc jsme to nebyli my, kdo stál za podáním trestního oznámení ani podnětu k šetření,“ sdělil Deníku Sadílek.

Jeho tvrzení je v rozporu se slovy starosty Jaroslava Němce, který byl už na podzim přesvědčen, že se jedná o útok ze strany hnutí ANO, z jehož řad několik měsíců předtím vystoupil.

Fakta o kauze

Jaroslav Němec byl za hnutí ANO zvolen do funkce starosty v roce 2014. V roce 2018 už si hnutí ANO a Němec nemohli přijít na jméno. Němec stranu opustil v dubnu. Následné vzájemné očerňování mělo vyústit v podání trestního oznámení ze strany starosty na vydavatele periodika Kroměříž ANO!. Podle Němce čtenářům autoři podsunovali myšlenku, že se dopustil protiprávního jednání, které se mělo týkat právě akcionářské dohody s VaK. Před volbami pak přišlo trestní oznámení a podnět k šetření u ÚOHS stran dohody a podezřelých zakázek města a VaK. Ačkoliv hnutí ANO svou účast popírá, Němec je přesvědčen, že iniciátorem je právě hnutí ANO.

Jak šel čas:

2014 – Jaroslav Němec kandidující za ANO 2011 usedá do křesla starosty města

2016 – dochází k podpisu akcionářské dohody mezi VaK a městem Kroměříž, Morkovice-Slížany, Dřínov a Zborovice

2018 – duben: Němec vystupuje z řad hnutí ANO 2011

- červen: Jaroslav Němec podává trestní oznámení

- září: podán podnět k prošetření akcionářské dohody a právních služeb

- říjen: Jaroslav Němec znovu vyhrává volby a obhajuje post starosty; hnutí ANO 2011 končí v opozici

2019 – ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední