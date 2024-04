Dva dny cestoval po Zlínském kraji prezident Petr Pavel. Ačkoli oficiální návštěvu zahájil v úterý ráno, do regionu přijel už o den dříve. Noc z pondělí na úterý strávil v Kroměříži, konkrétně v tamním hotelu Octárna.

Příjezdu prezidenta do Octárny předcházely několikatýdenní přípravy. „U takto důležitých návštěv je to běžné. Zhruba tři týdny jsme komunikovali s ochrannou službou, policií a dalšími. Hotel musel projít několika kontrolami. Vše ale bylo v pořádku. Jsme hrdí, že jsme prošli na jedničku,“ prozradila Deníku manažerka hotelu Sandra Mederová.

Hlava státu si společně se svým doprovodem v Kroměříži pronajala celkem 21 pokojů. „Pan prezident měl náš nejprostornější apartmán, který bývá často využíván jako svatební. Je tam ložnice, obývací pokoj, koupelna a malá pracovna,“ popsala manažerka.

„Překvapilo nás, že pan prezident neměl žádné speciální požadavky, ačkoli jsme na to byli připraveni. Celkově působil jako velice charismatický a skromný člověk,“ dodala.

Petr Pavel se svým doprovodem dorazil do Kroměříže v pondělí večer, tedy den před zahájením své oficiální návštěvy Zlínského kraje. „Na večeři si u nás dal caesar salát a plzeňské pivo. Když dorazil do restaurace, byli tam i ostatní hosté. Domnívám se, že pro ně to bylo nečekané a milé překvapení,“ řekla Sandra Mederová.

Podobné to bylo i v úterý ráno. Žádný salonek nebo speciální zacházení. Prezident Petr Pavel snídal v hotelové restauraci společně s ostatními hosty. Dal si vaječinu, slaninu, pečivo a kávu. „Snídaně jsou u nás formou bufetu, tudíž snídal to samé, co ostatní hosté,“ vysvětlila manažerka hotelu.

S pobytem v kroměřížském hotelu byl Hrad spokojen. „Když odjížděli, vyjádřili nám svou spokojenost. Následně jsme dostali i email, že byli spokojení a vše bylo zařízeno na jedničku,“ poznamenala Sandra Mederová.

Prezident Petr Pavel není jedinou osobností, která si pro svůj pobyt v Kroměříži vybrala hotel Octárna. „V minulosti u nás byl například Miro Žbirka, Pavol Habera a další. V těsné blízkosti je totiž Dům kultury, tudíž se to nabízí. Letos jsme tady měli například kapelu Jelen nebo Evu Decastelo,“ prozradila manažerka.

„Naší výhodou je, že jsme kousek od centra a máme vlastní areál. Navíc se snažíme neusnout na vavřínech a držet vysoký standard poskytovaných služeb,“ uzavřela Mederová.