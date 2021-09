Pumptrack by měl být za bazénem dokončen během podzimních měsíců. Už v loňském roce kroměřížská radnice v některých ulicích na vozovce například vyznačila piktogramy upozorňující řidiče motorových vozidel na pohyb cyklistů a pracuje se na projektové přípravě cyklostezek ve městě i mimo něj.

Okruh pro jízdu na kole v terénu, takzvaný pumptrack, plánuje vybudovat kroměřížská radnice. Vyrůst by měl za plaveckým bazénem. | Foto: se svolením MÚ Kroměříž

Okruh pro jízdu na kole v terénu, takzvaný pumptrack, plánuje vybudovat kroměřížská radnice. Vyrůst by měl za plaveckým bazénem. Postaví ho Tomáš Brožík z Dobřan v Plzeňském kraji, který nabídl cenu zhruba 835 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.