„Jsem ráda, že ještě dokážeme jako lidi držet při sobě,“ napsala na facebooku Renata Pospíšilová, jejíž rodina každým rokem přispívá potřebným například do potravinové banky a podobně.

„Kdo můžete, pošlete cokoliv můžete. Já jdu na to!“ vyzývá lidi další uživatel sociální sítě Ondřej Mašík.

Kroměřížský region drží s Jižní Moravou, kudy se ve čtvrtek večer přehnalo tornádo a zanechalo za sebou nejenom materiální škodu, ale také škodu na zdraví a na životech.

Sbírka věcí i peníze

Kroměřížská radnice se rozhodla zřídit od pondělí 28. června do středy 30. června v prostorách sportovní haly Slavia v Kotojedské ulici sběrné místo pro humanitární pomoc. Otevřeno bude vždy od 12 do 17 hodin.

„Vybrané věci město poté odveze do tornádem poničených obcí podle pokynů Jihomoravského kraje,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Kromě sbírky výše zmíněných předmětů vedení města připravuje také finanční pomoc pro poškozené obce.

„Kvůli tomuto bodu se v pátek 2. července sejdou zastupitelé. Představa vedení města je, že do každé tornádem poškozené obce pošleme 200 tisíc korun,“ uzavřel Němec.

Pomoci chtějí i jinde

Věcnou sbírku zřídí také hasiči z Holešova. Ta bude probíhat na hasičské zbrojnici v ulici Bořenovského. Lidé mohou přinést dary dnes, v pátek, od 18 do 21 hodin, v sobotu od 17 do 20 hodin a neděli od 14 do 20 hodin. Dále se do sbírky zapojuje Středisko volného času TyMy, kam mohou lidé svou materiální pomoc nosit během pátku do 18 hodin.

Další sbírku organizuje T.J. Sokol Všetuly a Taneční studio Jany Lochmanové - sběrná místa jsou v ulici Malá, č. p. 28 a Všetulská sokolovna.

„Město Holešov připravuje také veřejnou sbírku. V případě financí jde o delší proces, proto prosíme o strpení, budeme brzy informovat, jak postupovat,“ uvedla mluvčí Holešova Hana Helsnerová.

Mezi poptávaný materiál patří velké plachty na přikrytí střech, opravárenský materiál (lopaty, hřebíky, nářadí atd), deky, spacáky, oblečení (dětské i dospělé - čísté), hygienické potřeby, čistící prostředky, balená voda apod.

Občané, kteří by sami chtěli pomoci finančně, mohou poslat peníze prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže na účet 333999/2700 (variabilní symbol 2101) nebo prostřednictvím sbírky Diecézní charity Brno, a to buď libovolnou částkou zaslanou na účet 4211325188/6800 (variabilní symbol 2002) nebo dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30 (30 korun), DMS DCHB 60 (60 korun) nebo DMS DCHB 90 (90 korun).



Pokud víte o další sbírce pořádané na pomoc lidem a oblastem postiženým živelnou katastrofou, napište nám na email redakce.kromerizsky@denik.cz. Rádi ji zveřejníme.