/FOTOGALERIE/ Do podzimních barev se postupně převléká Podzámecká zahrada v Kroměříži. Stejně jako ve zbylých ročních obdobích, i na podzim je vyhledávaným místem nejen pro rodinnou procházku a odpočinek v přírodě.

Podzámecká zahrada v Kroměříži, říjen 2023. | Video: Dominik Pohludka

Načerpat síly do nového pracovního týdne nebo si pořídit podzimně laděné fotografie se do Podzámecké zahrady v neděli vydala celá řada Kroměřížanů. Podívejte se v galerii Deníku, jak to v „Podzámce“ aktuálně vypadá.

