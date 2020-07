V kroměřížském Arcibiskupském zámku se dnes podepsalo memorandum o spolupráci mezi Kroměříží, Arcibiskupstvím olomouckým a Zlínským krajem. Nad listinou, která si klade za cíl ochranu Arcibiskupského zámku a zahrad, památky zapsané na seznamu UNESCO, a s ní souvisejících objektů i podporu cestovního ruchu, se sešli starosta Kroměříže Jaroslav Němec, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Memorandum podepsali zástupci Kroměříže, Arcibiskupství olomouckého a Zlínského kraje. | Foto: Město Kroměříž

„Město Kroměříž a Arcibiskupství olomoucké jsou nejbližšími sousedy a sousedé spolu mají komunikovat. To je to, co si slibujeme od podpisu memoranda. Město je připravené v určité formě podporovat provoz zámku a Podzámecké zahrady. Jsme rádi, že tato zahrada je otevřená všem,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.