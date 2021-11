„Moc nás mrzí, že dlouho a pečlivě připravovaný program nemůžeme občanům nabídnout. Je to rozhodnutí z vyšší moci, které nedokážeme ovlivnit,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Podle něj měl Zlínský kraj či lépe vláda přijít s podobným opatřením mnohem dříve, aby bylo účinné.

„Plánujeme tyhle akce měsíce dopředu. Vycházeli jsme z nějaké situace, dnes se to změnilo. Nevím, jestli to bylo rozhodnutím pana hejtmana nebo celé Rady Zlínského kraje. Od září jsme tady měli nárůst počtu nakažených nemocí covid-19. Nedělali jsme nic kvůli volbám, abychom si nepohněvali voliče, a najednou ze dne na den tady vyhlašujeme tyto věci. Je otázka, nakolik tohle omezení nyní pomůže v boji s epidemií. Pan hejtman by měl spíše působit na občany, aby se šli očkovat a aby nosili roušku a byli zodpovědní k sobě i ostatním lidem,“ komentoval postup hejtmana Holiše Němec.

Lockdown v kraji. V nemocnici v Hradišti chybí 160 lidí

Vánoční strom, který již stojí nazdobený na Velkém náměstí, bude podle radnice rozsvícen někdy během noci z čtvrtka na pátek. Z programu akce se bude konat pouze čtvrteční a páteční jarmark, a to v plánovaném čase od 9 do 17 hodin.

„Stánky však budou rozestavěny s rozestupy dva metry, kulturní program je zcela zrušen. Chceme ale, aby lidé, kteří náměstím procházejí, se zde mohli alespoň na chvilku zastavit a nakoupit si drobné předměty na Vánoce,“ řekl Němec.

Osud velkých vánočních trhů na Velkém náměstí je momentálně podle starosty nejistý.

„Světelná výzdoba i stánky budou na náměstí instalovány. Výzdoba se však nerozsvítí a stánky budou prázdné, dokud případně Zlínský kraj své rozhodnutí nezmění a akce znovu nepovolí,“ popsal starosta.

V tuto chvíli je jisté, že se neuskuteční koncert Davida Kollera, který měl adventní trhy zahájit. Zrušeny budou také akce Domu kultury a kina Nadsklepí. Město také zatím nezprovozní ani mobilní kluziště na Hanáckém náměstí.