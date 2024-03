„Připravujeme i zásadní opravu zchátralého vnějšího pláště objektu – zateplení budovy, výměnu oken a dveří a rekonstrukci střechy. Pokud město obdrží dotaci z evropských fondů a včas získá stavební povolení, práce by měly začít v červnu,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Na střeše budovy bazénu by také měla být instalována fotovoltaická elektrárna, která by měla výrazně snížit náklady na provoz bazénu. „Akce zahrnuje i vybudování nového vstupu do objektu s venkovním přístřeškem a vnitřním zádveřím s prostorem pro pokladní,“ popsal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Předpokládané náklady se pohybují kolem 83 milionů korun, více než 28 milionů korun by město mohlo získat jako dotaci.