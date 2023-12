Jak už Deník dříve informoval, prodejna na Zacharu prochází od druhé poloviny listopadu rozsáhlejší rekonstrukcí. Stavební práce si vyžádaly úplně uzavření obchodu, což mnozí obyvatelé sídliště přijali kvůli blížícím se svátkům s nelibostí.

Se svými výtkami se obrátili i na redakci Deníku. „Nakupovala jsem tam pravidelně, je to nejbližší obchod. Že ho zavřeli takto před Vánoci, je pro mě komplikace. Nerozumím tomu načasování,“ posteskla si například seniorka Věra.

Do vzdálenějších prodejen nedojdu, říká seniorka

Z velkých supermarketů je poblíž ještě Tesco a Lidl. Nachází se několik stovek metrů od sídliště Zachar. „Tam už ale dojít nezvládnu, natož se ještě tahat s nákupem. Musím tak prosit rodinu, nebo sousedy, aby mi nákupy vozili,“ dodala seniorka.

Vánoční polévky budou zdarma nalévat i místostarostové

Podle Tomáše Kubíka, mluvčího řetězce Penny Market, ovlivňuje termíny rozsáhlejších modernizací prodejen celá řada faktorů.

„Mimo jiné i to, kdy obdržíme stavební povolení. Po získání stavebního povolení se snažíme stavební úpravy zahájit co nejdříve, aby se zákazníci v co nejkratší době mohli těšit z nového prostředí pro své nákupy,“ reagoval na dotaz Deníku Tomáš Kubík.