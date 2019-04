Kroměříž otevře nové jesle. Zájem je už teď veliký

Sladit rodinný a pracovní život není mnohdy jednoduché. Uvědomuje si to i vedení města Kroměříže. Rozhodlo se proto podat rodičům pomocnou ruku a zřídit takzvanou dětskou skupinu, která by zajišťovala dohled nad jejich ratolestmi ve věku od jednoho do tří let věku. De facto se jedná o službu podobnou jeslím.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Kateřina Šulová

Samotnému rozhodnutí předcházela internetová anketa, jež měla zmapovat, zda je vůbec o dětskou skupinu mezi obyvateli zájem. Radniční mluvčí Jan Vondrášek uvedl, že lidé jsou myšlence nakloněni. „Zhruba 45 procent respondentů vyjádřilo svůj zájem, dalších 36 procent by umístění dítěte do dětské skupiny zvážilo," předložil výsledky dotazníků Vondrášek. Cena za jesle zatím není stanovena Žádná služba však není zadarmo. Jedním ze sledovaných faktorů proto byla i otázka stran výše poplatku, kterou jsou rodiče za odborný dozor nad jejich dětmi ochotni zaplatit. „Více než polovina respondentů nechce za pobyt dítěte v dětské skupině platit více než 500 korun za den," pokračoval dále Vondrášek. Dalších zhruba 30 procent hlasujících si bylo ochotno připlatit ještě víc. A sice až do výše 1500 korun. O výši poplatku však zatím rozhodnuto nebylo. Místostarostka Daniela Hebnarová prozradila, že koalice si díky tomu odškrtne další bod ze společného programového prohlášení. „Reagujeme na zájem, který rodiče vyjádřili v anketě na webu města," míní místostarostka. „Splníme tak také jeden z úkolů uvedený v programovém prohlášení koalice, kterým je zřízení jeslí," nechala se slyšet Hebnarová. V prostorách MŠ Mánesova V současnosti v Kroměříži již dětské skupiny fungují. Jsou zřízeny soukromými provozovateli a jsou naplněny k prasknutí. Dětská skupina by měla být zřízena od ledna roku 2020 v prostorách Mateřské školy Mánesova. Starosta města Jaroslav Němec vysvětlil, proč volba padla právě na mateřskou školu. „Není v současné době naplněna. Počítá se s úpravou prostor tak, aby do ní byl vybudován samostatný vchod," přiblížil Němec. Město chce zažádat o dotaci z evropských fondů, která by měla finančně ulevit při zřízení i samotném provozu skupiny určené prvotně pro 12 dětí. Místostarostka Daniela Hebnarová minulý týden mimo jiné k tomuto tématu ještě uvedla, že již nyní zájem převyšuje kapacitu. Jaký přesně bude klíč pro přijetí dítěte do této alternativy jeslí, se uvidí.

Autor: Jakub Omelka