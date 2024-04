„Postará se o to Správa a údržba silnic Kroměřížska (SÚS), která nabídla cenu zhruba 3,4 milionu korun,“ informoval mluvčí radnice Jan Vondrášek. SÚS také bude brzy stavět nový chodník v ulici Obvodová, kde za zhruba 2,5 milionu korun vznikne společná stezka pro chodce a cyklisty.

V Holešově vznikne nová cyklostezka. Lidé se dostanou do Martinic jednodušeji

„Dokončené by měly být do začátku letních prázdnin. Chodník v ulici Pod Barbořinou není v dobrém stavu a oprava již byla nezbytná. V Lutopecké ulici máme cestičku vyšlapanou v trávě. Věřím, že občané zde nový chodník ocení,“ poznamenal místostarosta Karel Holík.

A to v úseku od plaveckého bazénu podél fotbalového stadionu až ke křížení ulic Moravská a Kotojedská. „Na obě tyto akce plus na loňskou stavbu nového přechodu pro chodce v ulici Velehradská čerpáme evropské dotace v celkové výši zhruba 6,8 milionu korun. Město přitom minimálně osm let na vybudování či rekonstrukci chodníků žádné dotační peníze nezískalo,“ připomněl starosta Tomáš Opatrný.

Město letos plánuje i stavbu dalších nových chodníků.

„Jedná se o chybějící části chodníku v ulici Kazimíra Rudého, o chodník v ulici U Rejdiště kolem obchodního centra Kaufland, chodník u hřiště v Postoupkách nebo o chodník v ulici Zborovská,“ vyjmenoval Jan Vondrášek.

Ve Zborovské ulici půjde o asi 130 metrů dlouhý úsek, který chodcům umožní bezpečný průchod do sousední Skopalíkovy ulice. O stavbu se postarají KTS, náklady dosáhnou k 830 tisícům korun.

„Práce by měly začít také v těchto dnech. KTS budou stavět i v Postoupkách, asi 40 metrů dlouhý chodník k místnímu sportovišti. Stát to bude téměř půl milionu korun,“ uzavřel mluvčí.