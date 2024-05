Podle vedoucího odboru investic Libora Pecháčka je potrubí silně deformované, kanalizační šachty jsou popraskané, deformované a netěsné. „Dešťové potrubí leží cca dva až tři metry pod terénem většinou ve zpevněné ploše asfaltové komunikace. Účelem stavby je oprava stávající dešťové kanalizace výkopem s položením nového potrubí a také oprava šachet. Stávající nátokový otvor navíc bude vyčištěn,“ popsal Pecháček. Práce začnou v červnu a hotové by měly být do konce srpna.

„Největší problém je ze strany od Těšnovic, kdy se voda a bahno valí k domům. Řešili jsme to i s nájemci zemědělských pozemků, abychom se domluvili na vhodné výsadbě polí. Díky změně hospodaření a příznivému počasí se naštěstí v posledním zhruba roce a půl kritický problém neobjevil,“ řekl místostarosta Karel Holík, který má jako garant z vedení města místní část Trávník na starost.

Oprava dešťové kanalizace je dalším krokem, jak škodám v budoucnu předejít. „Kanalizace je úzká a v místě, které budeme opravovat, se navíc potkává s další větví kanalizace. Po vyčištění a zkapacitnění potrubí umožní průtok většího množství vody, která by tak již z kanalizace neměla masivně vytékat na komunikaci,“ doplnil Holík. Do budoucna by podle něho situaci měla zlepšit i úprava propustku pod nedalekým mostkem.

