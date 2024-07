Když loni v listopadu uvízl v nastražené fotopasti podnikatel, který vyhazoval odpadky do popelnic v kroměřížské Koperníkově ulici, divil se, že spáchal přestupek. Strážníkům přiznal, že to dělá tři roky a odpad, kterého přivezl plný vozík za autem, pochází z jeho restaurace.

Radnice teď v létě spustila malou odpadkovou revoluci. Jejím cílem je zapojit podnikatele do systému a udržet kapacitu popelnic volnou pro domácnosti, kterým je určená. „Zákon o odpadech ukládá podnikatelům povinnost postarat se o odpad vzniklý jejich činností,“ uvedl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Mnozí však o této povinnosti nevědí a někteří systém zneužívají cíleně,“ dodal.

Odpad pak vyhazují do veřejně přístupných nádob či kontejnerů, plní jím dokonce i odpadkové koše v historickém centru. „Některé případy se podařilo objasnit a viníky identifikovat,“ řekl místostarosta města Karel Holík. Jenomže to je zdlouhavé, nákladné a s nejistým výsledkem.

Polopodzemní kontejnery v Kroměříži. | Video: Dominik Pohludka

Pravidla jsou přitom jasná. Stejně jako obyvatelé města, musí i podnikatelé za likvidaci odpadu platit a radnice jim nyní nabízí jednoduché řešení. „Aby se vyhnuli sankcím, mají nyní podle nové vyhlášky možnost uzavřít s městem smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství,“ vysvětlil Holík.

V Kroměříži působí zhruba pět tisíc podnikatelů, z toho několik stovek jsou větší firmy. Ty zpravidla mají smlouvu přímo s firmou Biopas, která sběr a likvidaci odpadů zajišťuje.

Jsou jako černí pasažéři, míní místostarosta

Vedení města však tvrdí, že chce situaci především řešit a ne jen vybírat pokuty. „Chceme slušné podnikatele upozornit na to, že podle zákona mají povinnost odpady řešit. Když to nedělají, jsou jako černí pasažéři v hromadné dopravě. A my jim říkáme, aby si koupili jízdenku,“ doplnil Holík.

Řešení jim radnice přiblížila na dosah. O smlouvě mohou jednat přímo se společností Biopas nebo ji uzavřít s radnicí. „Změnou vyhlášky se jim otevírá možnost ukládání odpadu legalizovat,“ přiblížil vedoucí radničního odboru služeb Lambert Hanzal. Zapojení do systému je nutností, bez smlouvy jsou podnikatelům zapovězené jak kontejnery na směsný, tak i na tříděný odpad. Jenomže třídit podle zákona musí a vztahují se na to kontroly.

Změny se dotknou i obyvatel města

Vyhláška zahrnuje i změny v ukládání odpadu od obyvatel města. Ti si nově připlatí za stavební suť, kterou do letošního července mohli vozit do sběrného dvora zdarma. Vyprodukovali jí ale zhruba čtyři tisíce tun ročně. „To odpovídá trojnásobně většímu městu než je Kroměříž,“ podotkl Holík. Teď je tuna vyjde na 550, respektive 750 korun, podle toho, zda si objednají kontejner nebo budou suť vozit do sběrného dvora v Kaplanově ulici osobně.

Na odpadové hospodářství radnice loni doplácela asi třiatřicet milionů korun. Největším nákladem je skládkování, které letos vyjde na 1250 korun za jednu tunu.

