Přerov se podobně jako jiná města v České republice potýká s nedostatkem parkovacích míst. Stavba parkovacího domu je jedním z uvažovaných řešení.

„Chtěli jsme se podívat někam, kde parkovací dům už stojí. A Kroměříž je blízko,“ řekl přerovský radní Tomáš Navrátil.

Problémy s parkováním na sídlištích

Podle Pavla Galy, vedoucího odboru koncepce a strategického rozvoje přerovského magistrátu, je parkovací politika města otevřená. Největší problém s parkováním v Přerově je podle něho na sídlištích.

„Někteří členové opozice nám vyčítají, že jsme nepostavili parkovací dům právě na sídlišti. Neberou ohledy na to, že jsme neměli na výběr. Město nemá na sídlišti vhodné pozemky a evropská dotace byla podmíněna tím, že parkovací dům musí stát ve vzdálenosti nejvíce 200 metrů od dopravního terminálu. My to plníme díky vzdálenosti od Milíčova náměstí, kde jsou zastávky příměstské i dálkové autobusové dopravy a také zastávky MHD,“ sdělil Němec.

Je téměř hotovo

Projekt parkovacího domu se blíží ke konci.

„Stavbaři nyní pracují na jeho poslední části, na zastřešení veřejného prostranství – loubí před objektem budoucího turistického centra, které přiléhá k hromadným garážím a kde budou také stojany na kola pro cyklisty,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Parkovací dům má 137 stání, z toho šest míst je vyhrazeno pro handicapované.

Náklady na stavbu domu činily včetně loubí a turistického centra bezmála 100 milionů korun. „Zhruba polovinu nákladů by měly pokrýt dotace,“ informoval mluvčí.

Motorista, který odstaví v parkovacím domě vozidlo na celý den, zaplatí 50 korun. Třicet minut parkování je zdarma, za každých dalších započatých 60 minut se platí desetikoruna.

Maximální částka za parkovné v parkovacím domě za den je zmíněných 50 korun. Parkovací dům je v provozu od pondělka do neděle nonstop. Parkovné se ale platí jen mezi 6:00 a 22:00.

„Mimo tyto hodiny je parkování zdarma. Po zaplacení parkovného má řidič 15 minut na odjezd. Za ztrátu parkovacího lístku se platí sankce 500 korun. V parkovacím domě nelze využít předplacené parkovací karty,“ připomněl Vondrášek.