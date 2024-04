Nutná je také částečná výměna některých častí krovu, jež byly poškozeny vlhkostí způsobenou dlouhodobým zatékáním do konstrukce střechy.

„Součástí zakázky jsou rovněž bourací a stavební práce a související práce klempířské, provedení nové jímací soustavy hromosvodu, elektromontáže a další související činnosti,“ popsala Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Rekonstrukce střechy bude zahájena v květnu, práce by měly být hotové za pět měsíců, tedy do konce září letošního září. Stavební práce budou částečně probíhat za plného provozu školy, který by neměl být rušen ani omezen nad nezbytně nutnou míru.

„V letošním roce město připravuje opravy střech i v dalších školách, a to v ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar a MŠ Mánesova, k opravám střech by mělo dojít rovněž na krytém plaveckém bazénu, na Domě kultury či na bývalém sídle městské policie na Velkém náměstí,“ uzavřela Šárka Kučerová.