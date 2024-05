„Na realizaci projektu se dohodly město Kroměříž a Muzeum Kroměřížska,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice s tím, že doposud je luneta uložena v prostorách Arcibiskupského zámku, aniž by ji mohla veřejnost vidět.

„Podnět k realizaci vzešel od nás, symbolicky se tak luneta propojí s Památníkem Maxe Švabinského, kde prezentujeme sedm desetiletí umělcovy tvorby,“ doplnila Martina Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska.

Pětice obloukových mozaikových obrazů, které Max Švabinský vytvořil ve 40. letech minulého století, byla původně určena na výzdobu lodžie severního průčelí Národního divadla v Praze.

Tam ale umístěny nebyly, a tak od roku 1973 zdobily okenní výklenky Colloredovy kolonády v Podzámecké zahradě. Na konci minulého století v souvislosti s úpravami zahrady byly čtyři z pěti lunet instalovány na zeď areálu Octárny.

Jsou to mozaiky s názvem: Libuše věští slávu Prahy, Karel IV. zakládá univerzitu, Jan Žižka vede tábority do boje a Komenský se loučí s vlastí. Umístění páté lunety cyklu Budovatelé Národního divadla u vstupu do Muzea Kroměřížska se připravuje.