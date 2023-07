Další nové prvky přibyly v uplynulých dnech v lesoparku Barbořina v Kroměříži. Jedná se o vyhlídkové místo s pohledem na město a popisem jeho památek, domeček se skluzavkou a přístřešek s ohništěm. Radnice za ně zaplatila zhruba 4,3 milionu korun. Nové prvky se záhy staly terčem vandalů, kteří je pomalovali.

V lesoparku Barbořina v Kroměříži je nová skluzavka či vyhlídkové místo. | Foto: se svolením Města Kroměříž

Součástí projektu je také instalace informačních tabulí. Návštěvníci lesoparku na nich najdou informace o kroměřížských památkách a o dalších místech, která mohou ve městě navštívit.

„Například podobně zaměřené projekty, jako je zvelebení lokalit Šlajza, Medkovy rybníky nebo Bágrák. Na cedulích je mimo jiné i QR kód s odkazem na turistický portál města www.kromeriz.eu a na sdružení pro cestovní ruch Kroměřížsko,“ popsala vedoucí odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Nové prvky v lesoparku se nedlouho po dokončení staly terčem zájmu vandalů, kteří je pomalovali. Čin odsoudil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

„Pro takové jednání nemám pochopení. Město investovalo nemalé prostředky do toho, aby lesopark Barbořina proměnilo v cíl procházek občanů Kroměříže i turistů, a zejména rodin s dětmi. Zabýváme se proto různými možnostmi, jak lokalitu pohlídat a případné vandaly dopadnout. Nenecháme je zdejší atrakce a prvky ničit,“ zdůraznil Opatrný.

Vandalové v lokalitě řádili i dříve, když počmárali a poničili tabule loni dokončené Naučné stezky veverky Čiperky.

„Stezka je dlouhá jeden kilometr a seznamuje návštěvníky s tím, kdo v lese žije, čím se živí, co v lese najdeme, ale také s tím, co do lesa nepatří. Stezka je určena především pro menší děti, které se na ní nejen něco dozví, ale zároveň si mohou také hodně věcí vyzkoušet,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Trasu doplňuje odpočinkové místo, altán s lavičkou. Poblíž je umístěna i workout zóna pro děti i dospělé, kteří si chodí na Barbořinu zasportovat, a také stezka bosou nohou.

Vrchol Barbořina nabízí pohledy na Hanou, Hostýnské vrchy a především na samotné město Kroměříž, které k němu těsně přiléhá.