Na šesti velkoformátových oboustranných panelech radnice představuje atraktivní místa Kroměříže, ale také akce, které se ve městě budou pořádat.

„Chybět samozřejmě nemohou atraktivní fotografie Arcibiskupského zámku, Podzámecké zahrady, Květné zahrady, ale ani církevních památek, historického centra města v čele s radnicí a morovými sloupy, ani záběry z velkých akcí, které město chystá – například z Vybarveného běhu, Dne uniformovaných sborů, Relaxační zóny na Velkém náměstí či z vánočních trhů,“ popsala vedoucí radničního odboru Útvar tajemníka Petra Svačinová.

Kampaň nazvaná Poznej, Prožij, Prozkoumej Kroměříž začne 1. května v zámeckém parku v Lednici.

„Od 15. do 29. května bude k vidění v dělovém bastionu brněnského Špilberku, od 29. května do 12. června si ji budou moci prohlédnout lidé v prostoru Caesarovy kašny v Olomouci a od 12. do 26. června bude instalována v pěší zóně u nádraží Ostrava – Svinov,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

„Kroměříž má opravdu co nabídnout, stojí za to strávit zde několik dnů. Jeden den totiž k tomu, abyste poznali, prožili a prozkoumali všechny krásy a atrakce Kroměříže nestačí,“ uzavřel starosta Němec.