Do zastupitelstva se letos v Kroměříži dostalo hned deset subjektů. Budoucí koalici by pak mělo tvořit šest z nich. Kromě vítězného ANO se sedmi mandáty, ji utvoří dalších pět uskupení, které mají shodně po dvou křeslech – KDU-ČSL, Zdravé Kroměřížsko, ČSSD, ODS a OK občané Kroměříže. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu tak bude mít koalice pohodlnou většinu sedmnácti křesel.