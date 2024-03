Redakce Kroměřížského deníku se vydala do restaurací ve městě a zaměřila se na klasiku všech klasik české gastronomie: smažený sýr. Podívejte se na náš výběr pěti nejlepších smažáků v Kroměříži a zjistěte, z jakého sýra se pochoutka připravuje, s čím ji podávají a kolik za ni zaplatíte.

Kam na smažák v Kroměříži? Vybrali jsme TOP 5 podniků | Video: Dominik Pohludka

Ať už s hranolky nebo vařeným bramborem. Na talíři s velkou porcí tatarky nebo v housce jako hamburger, smažený sýr má dlouhé zástupy příznivců. Je natolik oblíbený, že ho lze najít v poledních menu takzvaných třetích cenových, ale i na lístcích drahých restaurací. Redakce Deníku se utvrdila v tom, že na smažák Češi nedají dopustit.

Hotel a restaurace Octárna

Své o tom ví například v Hotelu a restauraci Octárna. „V naší restauraci máme smažený sýr především kvůli dvěma skupinám zákazníků – dětem a seniorům, kteří si ho objednávají nejčastěji. I proto je to jedno z jídel, které nabízíme v dětské porci,“ hlásí manažer restaurace David Jakšík.

„Víme také o trojici kluků, kteří k nám chodí pravidelně šest dní v týdnu a z toho pětkrát si dají smažák. To jsou opravdoví fandové,“ říká manažer.

Jedním dechem dodává, že i na první pohled ne příliš složité jídlo, jakým je smažený sýr, se dá pokazit. „Hodně záleží na tom, kolikaprocentní sýr používáte, v jakém oleji ho připravujete a tak dále. My používáme třicetiprocentní eidam a smažíme ho v sójovém oleji, nepoužíváme palmový olej,“ vysvětluje manažer.

Hotel a restaurace Octárna

Tovačovského 318, Kroměříž Druh sýra: eidam

Gramáž: 100 gramů

Příloha: hranolky, tatarka (v ceně)

Cena: 269 korun Hotel a restaurace Octárna v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Restaurace Sladovna

Koho omrzí tradiční eidam, může navštívit kroměřížskou Sladovnu, kde nabízí smažené zauzené blaťácké zlato obalované v panko strouhance.

„Nechtěli jsme mít klasický smažený eidam. Vždy totiž hledáme nějakou cestu, jak dělat věci jinak a lépe, proto jsme zvolili zauzené blaťácké zlato. Lidem moc chutná - jak místním, tak turistům,“ říká provozní Barbora Pluskalová.

Potvrzuje, že smažený sýr se mezi lidmi těší velké oblibě. „My Češi jsme obecně národ smaženého jídla. Po smaženém sýru nebo řízku jdou všichni,“ dodává s úsměvem provozní.

Restaurace Sladovna

Na Sladovnách 1576/1, Kroměříž Druh sýra: zauzené blaťácké zlato, obalované v panko strouhance

Gramáž: 150 gramů

Příloha: brambory s máslem a petrželkou, vlastní tatarská omáčka (v ceně)

Cena: 259 korun Restaurace Sladovna v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Radniční restaurace a pivotéka

V samotném centru Kroměříže si lze vychutnat smažený sýr třeba hned vedle radnice. „Často se nám stává, že když lidé nevědí, co si vybrat, dají si smažák,“ říká Filip Janda z Radniční restaurace a pivotéky.

Čím si vysvětluje oblibu smaženého sýra? „Řada lidí chodí do restaurace na jídlo, které si doma neudělá. Na přípravu smažáku je třeba použít hodně oleje, což se někomu třeba nechce. I to je důvod, proč je tak oblíbený v restauracích,“ míní Janda.

A nejedná se podle něj pouze o český fenomén. „Smažený sýr si u nás velmi ráda dává také polská klientela, která jezdí do Kroměříže především v létě na zájezdy,“ dodává Filip Janda.

Radniční restaurace a pivotéka

Kovářská 20/2, Kroměříž Druh sýra: eidam

Příloha: přílohový salát, příloha dle výběru (v ceně), tatarka 25 korun

Cena: 205 korun Radniční restaurace a pivotéka v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Radegastovna u Bílého Lva

Oblíbený smažák si mohou návštěvníci Kroměříže vychutnat také mimo centrum města. Například v Radegastovně u Bílého Lva. Smažený sýr o hmotnosti 120 gramů tam vyjde na 125 korun. K tomu si mohou zákazníci vybrat ze široké nabídky příloh a omáček (nejsou v ceně).

Radegastovna u Bílého Lva

Velehradská 4248/24a, Kroměříž Druh sýra: eidam

Gramáž: 120 gramů

Příloha: dle výběru, není v ceně (např. 200g hranolky 50 korun, 50g domácí tatarka 35 korun)

Cena: 125 korun Radegastovna u Bílého lva v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Restaurace Nová Bohemia

„Bez smažáku to nejde. Je to fenomén,“ ujišťuje Michal Lukavský, který provozuje restauraci Nová Bohemia na Velkém náměstí v Kroměříži. V nabídce ho tam mají za 199 korun, a to včetně vařených brambor či hranolek a domácí tatarky.

Jak ale Michal Lukavský záhy vysvětluje, smažený sýr si v Nové Bohemii dávají převážně turisti. „Naše stálá klientela chodí spíše na jiná jídla. Máme spoustu zajímavých specialit, které si jen tak v Kroměříži nedáte. Velmi oblíbený je u nás například hovězí burger Bohemia se slaninovými chipsy, hovězí top blade zauzené v domácí udírně či grilované koleno nebo rump steak,“ jmenuje provozovatel.

Restaurace Nová Bohemia

Velké náměstí 112/61, Kroměříž Druh sýra: eidam

Gramáž: 160g

Příloha: vařené brambory/hranolky a domácí tatarka (v ceně)

Cena: 199 korun Restaurace Nová Bohemia v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka