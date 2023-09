Podzimní Floria je za dveřmi, co nabídne? V hlavní roli budou letos bonsaje

Mílovými kroky se přiblížila tradiční zahrádkářská výstava Floria Podzim. Uskuteční se od čtvrtka 28. září do neděle 1. října na kroměřížském Výstavišti, přístupná bude denně od 9 do 16 hodin. O tom, co letos návštěvníkům nabídne, jaký bude doprovodný program a jakou květinovou expozici si tentokrát připravili aranžéři, hovořil v rozhovoru pro Deník ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný. Ohlédl se také za akcemi letos už uskutečněnými.

Výstava Floria Léto na Výstavišti v Kroměříži, 11. srpna 2023. | Foto: Deník/Dominik Pohludka