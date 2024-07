Na programu slavnostního dne byla Prodaná nevěsta a stejným dílem Bedřicha Smetany letos kulturák oslaví své 60. výročí. Bude i nadělovat. „Pod šedesát náhodně vybraných sedaček umístíme čísla a kdo je najde, vymění je o přestávce nebo po skončení programu za dárek od nás,“ říká ředitel Domu kultury Pavel Sedláček.

Prodanou nevěstu v klasickém zpracování od Slezského divadla v Opavě naplánovali na 26. září.

Zdaleka to ale není jediná akce, která se k narozeninám vztahuje. „Slavíme celý rok,“ potvrzuje Sedláček. Od začátku roku zdobí foyer Domu kultury kovové srdce, které umělecký kovář Vítězslav Bumba vytvořil speciálně pro tuto příležitost. Díky světelnému efektu po setmění tepe a naplňuje výroční slogan Srdečně s kulturákem. V něm se ukrývá nejen s diváky, ale také snaha podpořit dárce krve, což se podařilo třeba během letošního Vybarveného běhu.

Na září připravuje oslavenec výstavu nazvanou 60 let emocí. Půjde o fotografie z akcí Domu kultury, které zachycují emoce v lidských tvářích. Návštěvníci se na nich mohou poznat. „V říjnu pak uděláme den otevřených dveří a vezmeme zájemce do zázemí, které běžně nevidí. Třeba pod jeviště, kde uvidí točnu zespodu i motor, který ji pohání,“ prozradil Sedláček. Otevřít plánují třeba i kulisárnu, orchestřiště nebo kotelnu, která je prakticky nová.

Oslavenec dostane novou střechu

Dárek ale dostane i oslavenec, radnice letos zajistila peníze na opravu střechy, kterou zatéká. Původně byla rozdělená na etapy, díky tomu, že vedení města vysoutěžilo jiné investice za méně peněz, než čekalo, může udělat celou opravu najednou.

Online Encyklopedie Kroměříže o výstavbě Domu kultury uvádí, že poprvé se do země koplo na počátku března 1960. Rozhodnutí postavit Dům kultury nebylo nijak náhlé. Už tři roky po skončení druhé světové války se na prostoru, který zůstal po zničené synagoze, začaly budovat základy pro kino. V tehdejších cenách šlo o investici za čtrnáct milionů korun. "Lidem se to ale nelíbilo a po protestech, že je potřeba spíše byty, se stavba zastavila,“ říká ředitelka Knihovny Kroměřížska, která encyklopedii spravuje a doplňuje, Šárka Kašpárková.

Prázdná plocha ale dráždila a v padesátých letech se uvažovalo o tom, že na ní vznikne Dům armády. Ani to nakonec nevyšlo a v roce 1957 město vytvořilo komisi pro stavbu kulturního domu. Projektanti se mohli spolehnout na pomoc dobrovolníků a rozpočet stanovili na pouhých osm a půl milionu. Pro srovnání, armádní projekt by vyšel na třiadvacet milionů.

Zázemí pro stranické akce

„Na stavbě bylo odpracováno občany města přes tři sta tisíc hodin, samozřejmě zdarma. Hotovo mělo být v v roce 1963 při příležitosti sedmistého výročí města,“ doplnila Kašpárková. Stavebníci v akci zet přetáhli termín o pouhý rok a dva dny po kolaudaci, která vyšla na 10. prosince, diváci zaplnili sál se zhruba šesti stovkami míst. Byla to tehdy obrovská událost. Hrála Hanácká filharmonie a v roli Kecala se představil národní umělec Eduard Haken. Až do přelomového roku 1989 tvořil Dům kultury také zázemí pro stranické akce.

Za šedesát let se v jeho čele vystřídala řada lidí, jen jeden člověk se však vrátil. Danielu Hebnarovou, někdejší starostku města, odvedla z ředitelny načas komunální politika. „Vrátila jsem se ale moc ráda. Byl to splněný sen, to nebyla práce, ale koníček,“ říká s úsměvem. „Stavba měla své technické problémy, neustále se muselo něco měnit a opravovat, ale to přicházelo s věkem té budovy a průběžně se to dalo řešit,“ vzpomíná.

Dnes Dům kultury řídí také provoz Kina Nadsklepí, hvězdárny, Klubu Starý pivovar a expozice Karla Kryla.

